Muhabbet Kuşu Yumurtası Kaç Günde Olur? Kuş Yumurtadan Kaç Günde Çıkar?

Muhabbet kuşları herkesin evlerinde besleyebileceği kuş türleridir. Muhabbet kuşu yumurtaları 18 gün boyunca kuluçka dönemi geçirir ve 18. gün yavru kuşlar yumurtadan çıkar.

Muhabbet Kuşu Yumurtası Kaç Günde Olur?

Muhabbet kuşları herkesin sevdiği kuş türleri arasında yer alıyor. Evcil kuşlar olarak bilinen muhabbet kuşları, herkes tarafından ilgi görüyor. Muhabbet kuşlarını çiftleştiren kişiler yumurtalar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isteyebiliyor.

Özellikle yumurtaların kaç gün içinde olacağı merak edilen önemli konular arasında bulunuyor. Muhabbet kuşu yumurtaları 18. günde tamamen oluşumunu tamamlıyor. 18. veya 19. gün içerisinde yavru kuşlar yumurta içerisinden çıkabiliyor.

Kuş Yumurtadan Kaç Günde Çıkar?

Kuşların yumurta bırakması sonrasında bir süre kuluçka dönemi gerçekleşiyor. Kuluçka dönemleri yaklaşık olarak 18 gün sürüyor. 18. günde yavru kuşlar yumurtayı kırarak yumurta dışına çıkıyor. Kuş yumurtalarına el ile sürekli müdahale etmek yavrunun gelişimini engelleyebilir. Kuluçka dönemi tamamlanana kadar kuş yumurtalarına herhangi bir müdahale yapılmaması, yumurtanın oluşması için önemli bir konudur.