Muhabbet Kuşu Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Hangi Cins Muhabbet Kuşları Konuşur, Jumbo'lar Konuşur Mu?

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Muhabbet kuşlarını evlerinde kuş beslemeyen ya da kuşlara karşı hiç bir ilgisi olmayan insan bile yaşamının bir döneminde mutlaka duymuştur. Hatta muhabbet kuşları isminden de anlayacağımız gibi konuşamayan ve bu sebepten dolayı hasta olan insanların konuşma terapilerinde de tedavi amaçlı kullanılmakta ve iyi geldiği bilinmektedir.

Muhabbet Kuşu Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Papağan türleri arasında yer alan, evcil kuş türüne muhabbet kuşu denmektedir. Muhabbet kuşunun en belirgin özelliği ise bazı kelimeleri çıkartarak konuşabiliyor olmasıdır. Hatta bu anlamda muhabbet kuşları insanlar tarafından eğitilmektedir.

Muhabbet kuşları Avustralya Kıtasına özgü bir kuş türüdür. Bununla beraber Melopsittacus denilen cinsin içinde tek şekilde bulunmaktadır.

Muhabbet kuşları küçük yapılı, uzun kuyruklu, yeşil ya da sarı tüy rengine sahip, kanatlarında ise siyah taralı çizgilerin olduğu kuşlardır.

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Muhabbet kuşlarının ortalama yaşam süresi beş ile sekiz yıl arasındadır. Melopsittacus undulatus ismi ise muhabbet kuşunun bilimsel adıdır.

Kuluçka süresi 4, 6 olurken yetişkin bir muhabbet kuşunun kütle ağırlığı da 30 ile 40 gram arasında değişebilmektedir. Yetişkin bir muhabbet kuşunun uzunluğu da 18 cm olabilmektedir.

İşte muhabbet kuşu çeşitleri şöyle sıralanmaktadır:

Açık yeşil muhabbet kuşları

Gri kanatlı muhabbet kuşları

Gök mavi muhabbet kuşları

Lutino muhabbet kuşları

Pakistan muhabbet kuşları

Albino muhabbet kuşları

Show Jumbo muhabbet kuşları

Listeden de anlayacağımız gibi muhabbet kuşu çeşitleri genelde renklerine göre isimlendirilmektedir.

Burada farklı olan Lutino muhabbet kuşundan bahsetmek gerekirse sarı renkli olan kuşlara verilen isimdir. Gözleri kırmızı değildir. Tüyleri tamamen limon sarısını andırmaktadır. Bu renkleri bu kuşları Albino muhabbet kuşu çeşidinden ayırmaktadır.

Bir diğer farklı isme sahip Albino muhabbet kuşu ise diğer kuşlardan farklı burun yani gaga yapısına sahiptir. Burunları koyu ya da açık pembe renklidir. Tüyleri beyaz ve bakımlı durmaktadır. Bu kuş çeşidi diğer muhabbet kuşu türlerinde daha zekidir. Bu yüzden de zeka oyunlarını sevmektedir.

Pakistan muhabbet kuşu ise eşsiz görüntüsüyle kendini hemen ele vermektedir. Küçük, çelimsiz ve rengarenk tüylere sahiptir. Tek bir rengi yoktur. Tüyleri karışık renklerden oluşmaktadır. Bu kuş en ucuz muhabbet kuşudur. Bunun nedeni ise bu ırk Pakistan ülkesinden geldiği için Suriye üzerindeki hastalıkları taşıyabilmektedir.

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Hangi Cins Muhabbet Kuşları Konuşur?

Genelde muhabbet kuşlarının her türü gerekli konuşma eğitimini aldıktan sonra konuşabilmektedir. Fakat konuşması daha kolay ve hızlı olan dolayısıyla da en çok konuşan muhabbet kuşu cinsi yukarıda da ismini verdiğimiz açık yeşil muhabbet kuşlarıdır.

Açık yeşil muhabbet kuşları isminden de anlayacağımız gibi tatlı açık yeşil renkli tüylere sahiptir. Bu kuş çeşidi mutasyona uğramıştır. Vücut uzunlukları 18 cm civarındadır. Yaşamları sekiz yıla kadar sürebilmektedir. Açık yeşil muhabbet kuşları çok konuşan muhabbet kuşu olsa da yaşam süreleri gösterilen ilgiye, strese ve bulunan ortamdaki koşullara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

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Show Jumbo Muhabbet Kuşları Konuşur mu?

Show Jumbo muhabbet kuşları, muhabbet kuşu türleri arasında yerini almaktadır. Yukarıdaki başlıkta bu kuş çeşidini tanıtmaya fırsat olmamıştı. Şimdi zamanı geldi Show Jumbo muhabbet kuşu Türkiye ülkesinde en çok beslenen kuş türüdür.

Hatta bizim toplumumuzun insanları bu muhabbet kuşunu klasik muhabbet kuşu olarak bilirler. Avrupa ülkelerinde bu kuş çeşidi Show kuşu olarak anılmaktadır.

Asıl isimleri ise Jumbo muhabbet kuşlarıdır. Bu kuşların bir de lakapları vardır. Bu lakap gevezedir. Buradan da anlayacağımız gibi Jumbo muhabbet kuşları çok fazla konuşabilmektedir. Hatta sürekli ötme tarzında sesler çıkarmalarıyla da bilinmektedir.