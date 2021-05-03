Muhabbet Kuşu Ne Yer? Muhabbet Kuşları Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Muhabbet kuşları genellikle yemlerle beslenen canlılardır.



Muhabbet Kuşu Ne Yer?

Muhabbet kuşları otçul olan hayvan türleri arasında yer alıyor. Doğal yaşamlarında yabani ot tohumları tüketmeyi severler. Evlerin vazgeçilmezi olan bu canlı türleri kafeslerine koyulan yemleri yiyerek besin ihtiyaçlarını karşılar. Tabi ki muhabbet kuşlarına sadece yem vermek yeterli olmayacaktır. Muhabbet kuşları meyve ve sebze çeşitlerini severek tüketirler.

Meyve ve sebze seçimi yaparken sindirimi zorlamayacak çeşitler seçilmelidir. Çok hassas kuş türleri olduklarından verilecek besinlerin dikkatli verilmesi gerekir. Muhabbet kuşları kendi aralarında farklı yiyecekler yiyebilir. Her türün farklı bir sevdiği yiyecek bulunur. Çok sevdikleri yiyecekler şu şekilde sıralanabilir;

* Marul

* Brokoli

* Maydanoz

* Turp

* Bezelye

* Muz

* Havuç

Muhabbet kuşları her yemeği yiyen kuş türleri değildir. Genellikle verilen yemekleri seçer ve istediğini yer. Muhabbet kuşlarının bu yiyeceklere alışması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor.

Muhabbet Kuşları Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Muhabbet kuşlarının çok hassas bünyeleri vardır. Verilecek olan sebze ve meyvelerin iyi bir şekilde yıkanması gerekir. Muhabbet kuşlarının kafes yapısı da beslenme için önemlidir. Yem ve sebze yerleri ayrı olmalıdır. İstediğini kolayca seçerek tüketebilmelidir. Eğer verilen besinleri uzun bir süre yemiyorsa, kafesten çıkarılması gerekir. Bozulan meyveler her zaman kuşların sağlığını riske atacaktır.

Temizlenmiş marul muhabbet kuşlarının en çok sevdiği yiyecekler arasında yer alıyor. Haftada bir kaç kez muhabbet kuşlarına marul verilebilir. Fazla marul verildiğinde kuşların midesi bozulabilir. Bu yüzden dengeli bir şekilde verilmesi tavsiye edilir. Haftalık sınırı açmadan verilen marullar, kuşların sağlıklı beslenmesini sağlayacaktır. Marullar verilirken küçük parçalar halinde verilmesi daha kolay tüketmesini sağlayacaktır. Soğuk kış aylarında kuşlar kolay hasta olabilir. Bu yüzden kuşlara maydanoz verilmesi onların daha dirençli olmasına yardımcı olur.