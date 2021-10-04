Muhabbet kuşu nasıl eğitilir? Muhabbet kuşu nasıl evcil olur, sahibine nasıl alışır?

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Muhabbet kuşlarını eğitmek ve özellikle eve alıştırmak çok da zor değildir. Önemli olan bunu gerekli koşullar altında yine gerekli durumları ele almak suretiyle gerçekleştirmektir. Böylece bu şirin hayvanlar hem eve hem de sahibine kolay bir şekilde alışabilir.

Muhabbet Kuşu Nasıl Eğitilir?

Muhabbet kuşunu eğitebilmek için öncelikle yavru döneminde ona ilgi göstermek en önemli hususlardan biridir. Küçüklük döneminde insanı alışması, zaman içerisinde kafesine ve eve de alışmasına imkan tanır. Bu sayede özellikle kafesinden dışarı çıkarıldığı zaman oda içerisinde deli gibi kanat çıkmaz ya da perdeleri yapışmaz. Mümkün olduğu kadar yavru döneminde ona yakın olmak ve onunla ilgilenerek oyunlar oynamak en önemli husustur.

Muhabbet Kuşu Nasıl Evcil Olur?

Muhabbet kuşları ilk alındığı zamanlarda biraz yırtıcı olabilirler. Ancak bu durum henüz insan ile arasındaki bağı kurulmadığı için gerçekleşir. Bu bağlamda muhabbet kuşunun evcil olabilmesi için ilk önemli husus, yavru döneminde sürekli onunla oynamaktır. Bunun için ise özellikle devamlı elde tutulması gerekir. Ancak bunu yaparken muhabbet kuşu serbest bırakılmalıdır. Aynı zamanda yere bazı yiyecekler koymak onun rahatça aşağı inmesine imkan verir. Böylece sahibinin yanında yemek yemesi ve onun elinde oyunlar oynaması, zaman içerisinde muhabbet kuşunun evcilleşmesine imkan vermektedir.

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Muhabbet Kuşu Sahibine Nasıl Alışır?

En önemli hususlardan bir şüphesiz muhabbet kuşunun sahibine alışmasıdır. Çünkü muhabbet kuşunun sahibine alışması aynı zamanda kafesine ya da eve alışması anlamına gelir.

- Oda içerisindeki kafes konumu doğru şekilde belirlenmelidir.

- Mutlaka muhabbet kuşunun sahibi kafese yakın olmalıdır.

- Muhabbet kuşu ile birebir sürekli olarak temas kurulmalıdır.

- Muhabbet kuşunun sahibi ona kendi eliyle bazı yiyecekler yedirmelidir.

- Muhabbet kuşunun oynayabileceği ona özel oyuncaklar alınmalıdır.

- Arada bir muhabbet kuşunu ödüllendirmek önemlidir.

Genel olarak bunları gerçekleştirmek suretiyle kısa bir süre içerisinde muhabbet kuşu sahibine alışabilir.