Muhabbet Kuşu Kaç Yıl Yaşar? Muhabbet Kuşlarının Ortalama Yaşam Süreleri..

Muhabbet kuşları ilk olarak 1850’li yıllarda evcilleştirilmiş ve günümüzde de en çok tercih edilen kuş türleri arasında yer almaktadır. Muhabbet kuşları genel olarak 8 yıl kadar süre yaşamaktadır.

Muhabbet Kuşu Kaç Yıl Yaşar?

Genel olarak papağanlara benzeyen bir soydan gelen muhabbet kuşları, özel bakım ve eğitim sonrasında konuşmayı başaran nadir kuş türlerindendir. Renkli tüyleri ve eğlenceli tavırları ile dikkat çekmekte olan muhabbet kuşları yaklaşık 8 yıl kadar yaşayabiliyor.

Muhabbet Kuşlarının Ortalama Yaşam Süreleri

Muhabbet kuşları bulunduğu ortam ve bakım koşullarına göre ortalama 20 yıl kadar yaşam sürebilmektedir. Ancak muhabbet kuşlarının çoğu 8 ile 10 yıl sonunda hayatlarını kaybetmektedir. Rahat ve doğru bir bakım sonrasında dostlarımız bu sürelerden daha uzun sene hayatta kalabilmektedir.