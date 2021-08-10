Muhabbet Kuşu Cinsiyeti Ve Yaşı Nasıl Anlaşılır? Muhabbet Kuşu Dişi Mi Ve Erkek Mi Öğrenme

Muhabbet kuşlarının yaşlarını belirleyebilmek için uygulanabilecek birkaç yöntem vardır. Bu yöntemler kuşun varyasyonuna, ırkına, cinsiyetine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat bu yöntemlerin kullanılmasıyla kuşun tahmini yaşı bilinebilmektedir. Bu yöntemler dışında kuşun sergilemiş olduğu davranışlar da cinsiyeti hakkımda bize bilgi verebilmektedir.

Muhabbet Kuşu Cinsiyeti ve Yaşı Nasıl Anlaşılır?

Alın Çizgileri İle Yaş Hesaplama: Hemen hemen bütün muhabbet kuşlarında mevcut olan özelliklerden bir tanesi baş çizgileridir. Başta bulunan bu çizgiler, kuş henüz gençken başı kaplamasına rağmen kuş yaşlandıkça gerilemektedir. Muhabbet kuşları henüz gençken kafaları daha açık haldedir ve bunun yanı sıra alın kısımları ise ergenliğe girmelerinden 4 - 5 ay sonrasında geriler ve kapanır. 6 - 7 aylık süreçte yetişkin bir kuş olur ve çizgileri görünürlüğünü kayıp eder. Bu sayede baş yapısı tamamen boş bir hale gelir.

İris Rengi İle Yaş Hesaplama: 0 ile 4 aylık bir muhabbet kuşunun gözleri tamamen siyahtır. 6 ay geçtikten sonra göz çevrelerinde koyu gri iris oluşur. 8 - 9 ay sonralarında koyu gri olan iris açılır. 1 yaşından daha sonrasında göz çevresinde bulunan iris beyazlamaya başlar. Oluşan halkanın büyüklüğü kuşun yaşı ilerledikçe artar. 9 ayın sonunda oluşan beyaz halka gözün yarısı ile kaplanır.

Cere Rengi İle Yaş Hesaplama: Yavru muhabbet kuşları yetişkin bir muhabbet kuşuna göre açık bir renge ve daha açık bir gagaya sahiptir. Bu yöntem iris ve alın çizgileri kadar doğru bir sonuç vermemektedir. Çünkü cere rengi muhabbet kuşlarının cinsiyetine göre farklılık gösterir. Erkek muhabbet kuşları henüz yavru iken pembe, yaş ilerledikçe koyu mavi veya maviye dönüşebilir. Dişi kuşlarda ise bu durum çevresel etkenlere bağlı olarak değişir.

Beneklere Bakarak Yaş Hesaplama: Muhabbet kuşlarının bir diğer özelliği ise gagalarında bulunan beneklerdir. Yaşları ilerleyen kuşlarda benekler daha belirgindir.

Muhabbet Kuşu Dişi mi, Erkek mi?

Yavru bir muhabbet kuşunun ceresi mor, mavi veya koyu pembe tonlarında ise ya da cerenin tamamı tek bir renkse muhabbet kuşu erkektir. Bunun yanı sıra erkek muhabbet kuşları dişi muhabbet kuşlarına göre daha hareketli bir yapıya sahiptir.

Dişi muhabbet kuşlarının cereleri açık pembenin tonları, kahverengi veya beyaz renge sahiptir. Dişi muhabbet kuşları daha kısa öterler ve erkeklere göre daha hareketsiz bir yapıya sahiptirler. Üreme ayında dişi muhabbet kuşlarının ceresi kahverengi tonlarında olmaktadır.