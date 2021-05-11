Muğla'nın alan kodu kaçtır? Muğla Telefon kodu hakkında bilgi

Muğla'nın yerli ve yabancı turistlere en iyi hizmeti veren şehirlerden biri olduğu kuşku götürmez. Bu nedenle yılın her döneminde turist ve telefon trafiği yoğundur.

Muğla'nın alan kodu kaçtır?

Muğla'da bulunan işletmelere ve diğer yerlere ulaşmak için yapılan aramalarda alan kodu kullanılması gerekir. Telefon numaralarında 0'dan sonra kullanılması gereken alan kodu 252'dir. Muğla'nın merkezine ve ilçelerine telefonla ulaşmak için 252 numarası kullanılmalıdır.

Muğla merkezinin ve ilçelerinin aranması halinde öncelikle 0 ve 252 kodu kullanılır. Ardından gelecek olan ilk üç rakam da ilçeye göre değişir. Bu rakamlar şu şekilde düzenlenmiştir:

Bodrum: 0 252 316, 313, 363

Dalaman: 02 52 692

Datça: 0 252 712

Fethiye: 0 252 614

Güllük: 0 252 522

Kavaklıdere: 0 252 592

Köyceğiz: 0 252 262

Marmaris: 0 252 412

Milas: 0 252 513

Milas: 0 252 512

Ortaca: 0 252 282

Ula: 0 252 242

Yatağan: 0 252 572

Bu alan kodu ve ve numaralara dikkat edildiği takdirde Muğla'ya ait telefonlara kolaylıkla ulaşılacaktır.