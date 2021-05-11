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Haber Giriş: 11.05.2021 - 04:17 | Son Güncelleme:

Muğla'nın alan kodu kaçtır? Muğla Telefon kodu hakkında bilgi

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Muğla'nın alan kodu kaçtır? Muğla Telefon kodu hakkında bilgi

Muğla, ülkemizin turizm yönünden en gelişmiş ve en çok turist çeken illerinden biridir. İl merkezinin ve ilçelerinin doğal güzellikleri, eğlenme ve dinlenme konusunda sunulan imkanlar nedeniyle insanlar özellikle yaz aylarında akın akın bu bölgeye gelir. Haliyle şehrin telefon trafiği de yoğundur. Muğla'nın telefon alan kodu hakkında bilgileri derledik.

Muğla'nın yerli ve yabancı turistlere en iyi hizmeti veren şehirlerden biri olduğu kuşku götürmez. Bu nedenle yılın her döneminde turist ve telefon trafiği yoğundur.

 Muğla'nın alan kodu kaçtır?

 Muğla'da bulunan işletmelere ve diğer yerlere ulaşmak için yapılan aramalarda alan kodu kullanılması gerekir. Telefon numaralarında 0'dan sonra kullanılması gereken alan kodu 252'dir. Muğla'nın merkezine ve ilçelerine telefonla ulaşmak için 252 numarası kullanılmalıdır.

 Muğla merkezinin ve ilçelerinin aranması halinde öncelikle 0 ve 252 kodu kullanılır. Ardından gelecek olan ilk üç rakam da ilçeye göre değişir. Bu rakamlar şu şekilde düzenlenmiştir:

 Bodrum: 0 252 316, 313, 363

 Dalaman: 02 52 692

 Datça: 0 252 712

 Fethiye: 0 252 614

 Güllük: 0 252 522

 Kavaklıdere: 0 252 592

 Köyceğiz: 0 252 262

 Marmaris: 0 252 412

 Milas: 0 252 513

 Milas: 0 252 512

 Ortaca: 0 252 282

 Ula: 0 252 242

 Yatağan: 0 252 572

 Bu alan kodu ve ve numaralara dikkat edildiği takdirde Muğla'ya ait telefonlara kolaylıkla ulaşılacaktır.

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