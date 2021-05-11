Muğla'nın alan kodu kaçtır? Muğla Telefon kodu hakkında bilgi
Muğla, ülkemizin turizm yönünden en gelişmiş ve en çok turist çeken illerinden biridir. İl merkezinin ve ilçelerinin doğal güzellikleri, eğlenme ve dinlenme konusunda sunulan imkanlar nedeniyle insanlar özellikle yaz aylarında akın akın bu bölgeye gelir. Haliyle şehrin telefon trafiği de yoğundur. Muğla'nın telefon alan kodu hakkında bilgileri derledik.
Muğla'nın yerli ve yabancı turistlere en iyi hizmeti veren şehirlerden biri olduğu kuşku götürmez. Bu nedenle yılın her döneminde turist ve telefon trafiği yoğundur.
Muğla'nın alan kodu kaçtır?
Muğla'da bulunan işletmelere ve diğer yerlere ulaşmak için yapılan aramalarda alan kodu kullanılması gerekir. Telefon numaralarında 0'dan sonra kullanılması gereken alan kodu 252'dir. Muğla'nın merkezine ve ilçelerine telefonla ulaşmak için 252 numarası kullanılmalıdır.
Muğla merkezinin ve ilçelerinin aranması halinde öncelikle 0 ve 252 kodu kullanılır. Ardından gelecek olan ilk üç rakam da ilçeye göre değişir. Bu rakamlar şu şekilde düzenlenmiştir:
Bodrum: 0 252 316, 313, 363
Dalaman: 02 52 692
Datça: 0 252 712
Fethiye: 0 252 614
Güllük: 0 252 522
Kavaklıdere: 0 252 592
Köyceğiz: 0 252 262
Marmaris: 0 252 412
Milas: 0 252 513
Milas: 0 252 512
Ortaca: 0 252 282
Ula: 0 252 242
Yatağan: 0 252 572
Bu alan kodu ve ve numaralara dikkat edildiği takdirde Muğla'ya ait telefonlara kolaylıkla ulaşılacaktır.