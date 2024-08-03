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Müfredattaki beceriler PISA’da avantaj sağlayacak

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı#PISA
Müfredattaki beceriler PISA’da avantaj sağlayacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 13:44

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan rapora göre, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ isimli yeni müfredattaki becerilerin, Türkiye’nin PISA’daki yeterlilik düzeyini artırması bekleniyor.

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MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Becerilerin PISA Yeterlik Düzeyleri ile İlişkilendirilmesi’ raporunu yayımladı. Rapor, Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi öğretim programlarının, PISA matematik, fen ve okuma becerileri yeterlik düzeyleri ile ilişkilendirilmesi için hazırlandı. Ayrıca raporda, ilgili öğretim programlarının uluslararası geçerliğinin ortaya konulması amaçlandı.

ÜST DÜZEY BECERİLERİ GELİŞTİRMEDE ETKİLİ
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan becerilerin, genel olarak PISA’daki yeterlilik düzeyleriyle ilişkili olduğu tespit edildi. Bu sonuçlara göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ndeki öğretim programlarının PISA’da yer alan üst düzey becerileri geliştirmede etkili olabileceği belirtiliyor. Öte yandan söz konusu öğretim programlarında yeni müfredata kademeli geçişin tamamlanmasının ardından PISA ölçümlerinde, öğrencilerin yeterlik düzeylerinin artması bekleniyor.

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#MEB#Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı#PISA

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