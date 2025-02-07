Müfredat için öğrenci çalıştayı yapıldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Gölbaşı’ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı’na katıldı. Tekin, 6 Şubat depremleri gibi doğal afetler sonrasında sergilenen dayanışma ve birliktelik örneklerini yeni müfredata eklediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla değiştirmeye çalıştığımız müfredat, bilgiye erişimin zor olduğu bir döneme ait. Şu an çok rahatlıkla karşılaşacağınız bilgileri kitaplarımıza dolduruyordu. Şimdi içinde olduğumuz dönemde bilgiye erişim çok kolay olduğu için ‘Çocuklarımızın bilgiye erişimiyle uğraşmayalım’ dedik. Şu an bilgiye istedikleri şekilde rahatlıkla erişiyorlar. Eksik olan ise bilgiyi gündelik hayatta nasıl, nerede ve niçin kullanacağınız sorularının cevaplarını vermek.

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Eğitim alanında felsefeyi tamamen değiştirdik. Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızı revize etmek zorundayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakanlığımızda bu konularla ilgili çalışan arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, uzmanlarımız, dünyada ne olup bittiğini takip edecekler. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak şekilde programımız içerisinde revizyonlar yapacağız. Gittiğimiz her il ve okulda öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımızın da gündemimizde olan bu değişikliklerle ilgili fikirlerini alıyoruz, kanaatlerini önemsiyoruz.

Bu konularla ilgili şu ana kadar 20 binin üzerinde öğretmenle sohbet ettim. Bu değişiklikleri istişare etmek amacıyla, öğretmen arkadaşlarımızın okullarda yaptıkları zümre toplantılarını, il, ilçe ve en son bakanlık zümresi organize edecek şekilde kurumsallaştırdık. Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi ilimde, sanatta, medeniyette dünyaya yön versinler. Bu anlamda programlarımızı revize ederken amacımız, bu değerlerimizin içselleştirilmesini sağlamak.”

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TEKİN’E SİMURG KUŞU HEDİYESİ

Bakan Tekin, konuşmasının ardından Öğrenci Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Öğrenciler, Tekin’e müfredata ilişkin görüş ve önerilerini aktardı. Bir öğrenci, Tekin’e, Kaf Dağı’nda yaşayan “Simurg kuşu” efsanesini anlatarak, konuyla ilgili tablo hediye etti. Tekin’e, bu süreçte Maarif Modeli’ni hayata geçirmek için aldığı risklerin ve yaşadığı zorlukların farkında olduklarını söyleyen öğrenci, “Siz bizim Simurg’umuzsunuz” dedi. Başka bir öğrenci de Tekin’e çıkardıkları dergiyi hediye ederek, eğitimlerine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.