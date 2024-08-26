Müfredat bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hazırlık sürecine ilişkin bilgi veren Yelkenci 17 bin öğrenci ve ayrıca öğretmenlerle görüşmeler yapıldığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Bizim programımızın farklı taraflarından biri, bu özgün yapısı... Biz, becerileri bize özgü bir şekilde ele aldık ve yapılandırdık. Bu beceriler; üst düzey düşünme becerileri, kavramsal beceriler, alan becerileri, sosyal duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri gibi beceri çerçeveleri. Bu becerileri biz diğer ülkelerin kullandığı gibi kullanmayı tercih etmedik. Burada kendi sosyolojik yapımızı da dikkate alarak ve ileride en çok ihtiyacımız olacak becerileri düşünerek ele aldık. Neden ‘bütüncül’ önemli diyoruz? Türkiye’de ilk defa okul öncesinden 12’nci sınıfa, program yapıldı. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler alanları hem okul öncesinde hem 12. sınıfta işlendi. Eğer bir konuyu fen bilimlerinde ele alıyorsanız Türkçe dersinde de konular onu destekleyici bir şekilde yer alıyor. Dikeyde de bütünlük var yatayda da bütünlük var.”

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TEKNOLOJİ İLERLERKEN BELİRLEYİCİ OLMALIYIZ

Yelkenci, dünyada teknolojinin ilerleme biçimine değinerek “Pasif bir izleyici olmaktan aktif belirleyici olmaya nasıl geçebiliriz?” sorusunun Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düşünüldüğü ve bunun sonucunda ortaya Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin çıktığını belirtti. Yelkenci, müfredatın hazırlık sürecinde birçok komisyonun aynı anda çalıştığını ve yaklaşık bin 250 kişinin bu süreçte görev aldığı bilgisini paylaştı.

KAPSAMLI BİR EĞİTİM MİSYONUNU TEMSİL EDİYOR

Toplantıda konuşan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ise insana yatırım yapmanın önemine değinerek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı gibi milletimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip insan yetiştirmek doğrultusunda millî ve çağdaş niteliklerle hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin önünü açacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı