Müfred Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Müfred Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Müfred kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yekpare 2- Bir Tane 3- Münferit 4- Eşsiz 5 Nadide 6- Nadir 7- Basit

8- Sade 9- Katıksız 10- Saf 11- Duru 12- Arı

Müfred Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık 7 asırdır kullanılmakta olan müfred kelimesi, çoğunluktan uzakta, tek başına ve biricik anlamına gelir. Mecazen bu kelime eşsiz, emsalsiz, bir örneği daha bulunmayan kişi demektir.

Müfred kelimesi divan edebiyatında terim anlamında kullanılır. Diğer beyitlerle anlamca ilişkisi bulunmayan , bu nedenle tek başına okunduğunda da anlamlı gelen beyitlere müfred denir. Müfredler genelde divanların son sayfalarında yer alır.

Müfred TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Müfred kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Tek, yegane

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İkinci Anlamı: Az bulunur, ender

Müfred Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Fuzuli'nin yazdığı müfredler en az gazelleri kadar başarılı.''