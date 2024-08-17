Müfettiş sınavının kapsamı genişletildi

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‘Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete'de yayımlandı. MEB'den yönetmeliğe ilişkin alınan bilgiye göre, Bakanlığın rehberlik ve denetim faaliyetlerini uygularken karşılaştığı bazı sorunları gidermek amacıyla yönetmelikte düzenlemeler yapıldı. Böylece Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'na mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji gibi farklı fakültelerin mezunları da başvuru yapabilecek. Yarışma sınavı kadro ve ihtiyaç durumuna göre belirlenen ‘öğretmenlik alanları ile öğretmenlik dışı alanlar’ esas alınarak yapılacak. Sınava itirazlar, sınav soruları ve cevap anahtarını da kapsayarak MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri ile uyumlu hale getirildi. Ayrıca yarışma sınavının geçerlilik süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.