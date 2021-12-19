Müennes Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Müennes Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Müennes kelimesi Arapçadan Türkçe diline geçmiş bir kelimedir. Müennes kelimesinin kökeni Arapçada kadın manasına gelen nisa kelimesinden gelmektedir.

Müennes Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapçada kelimeler dişil veya eril olarak ayrılmaktadır. Bunlardan dişil olan kelimelere müennes, eril olan kelimelere de müzekker denilmektedir.

Müennes Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Müennes kelimesi TDK'ye göre Arapça, Fransızca gibi dillerde dişil cinsten sayılan kelimelere verilen isim olarak geçmektedir.

Hangi Kelimeler Müennes Kabul Edilmektedir?

Arapçada müenneslik alameti taşıyan kelimeler ve herhangi bir alamet taşımamasına rağmen müennes kabul edilen kelimeler vardır. Kelimede kapalı te harfinin bulunması, elifi memdude harfinin bulunması ve elifi maksure olarak isimlendirilen harfin bulunması bunlardan sayılabilmektedir. Müenneslik alameti taşımamasına rağmen müennes olarak kabul edilen kelimelere de kadınlara verilen özel isimler yani Zeynep, Hatice, Fatıma gibi isimler buna örnek verilebilir. Arapçada ülke, şehir ve kabile isimleri de müennes kabul edilmektedir. Bununla birlikte vücuttaki çift olan organlar da müennestir.

Türkçede müzekker kelimenin sonuna e ya da a harfi eklendiğinde de kelime müennes kelimeye dönüşmektedir. Örneğin muallim kelimesine e harfi eklendiğinde muallime yani kadın öğretmen manasına gelir.