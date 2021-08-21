Müdürler değişiyor

Ankara, İzmir, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş ve Kocaeli il milli eğitim müdürleri görevden alınmıştı. İl ve ilçelerde yeni yöneticiler koltuklarına oturmaya başladı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevini Harun Fatsa’ya devretti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin görevini ise Dr. Murat Mücahit Yentür devraldı. Yentür, İstanbul Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyordu.