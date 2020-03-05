Müdür Yardımcılığı MEB EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı!

ÖSYM MEB EKYS sınav giriş belgesi yayımlandı. 15 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için sınav giriş belgelerini yayımlayan ÖSYM, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Mart 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerini duyurdu.

EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.



Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.