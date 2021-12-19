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Müdara Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Müdara Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Müdara Ne Demek#Müdara
Müdara Ne Demek, Ne Anlama Gelir Müdara Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Farsçada geçmiş olan müdara kelimesi, ''mudarat'' sözcüğünden türetilmiştir. Mudarat, zarar görmemek için birilerine karşı dostça davranmak anlamına gelir. Müdara ise kalbindeki öfkeyi gizlemek ve kin beslediğin kişilere güler yüz göstermek demektir. Bu kelime ikiyüzlülük ve dalkavukluk yapmak manasında da kullanılır. Müdara ne demek? Müdara TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Müdara kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Riyakarlık 2- Samimiyetsizlik 3- İçten pazarlık 4- Yalancılık 5- İçtensizlik

 Müdara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık 8 asırdır kullanılmakta olan müdara kelimesi, birine karşı hissettiğin gerçek duyguları gizlemek ve onun dostuymuş gibi davranmak demektir. İslam'a göre canını ve malını korumak için müdara etmek, caizdir. Maddi çıkarmak sağlamak amacıyla müdara etmek ise riyakarlık olduğu için haram kılınmıştır.

 Müdara TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Müdara kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Gerçek duygu ve düşüncelerini saklayıp yüze gülmek, riyakar bir şekilde davranmak

 İkinci Anlamı: Birini yalandan yere sürekli övmek, sırtını sıvazlamak, arka çıkmak

 Müdara Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Yalancı ve çıkarcı insanlar, sadece maddi olarak faydalanabilecekleri insanlara müdara ederler. (İkiyüzlülük anlamında kullanılmış)

 2- Soytarılar krallara müdara ederler çünkü kralların vereceği iki, üç akçeye muhtaçtırlar. (Dalkavukluk anlamında kullanılmış)

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