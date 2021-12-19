Mücmel Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mücmel Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mücmel kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hülasa 2- Özet 3- Fezleke 4- İcaz 5- Zübde 6- İhtisar 7- Telhis

Mücmel Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

1.yüzyılda literatüre girmiş olan mücmel kelimesi hem gerçek hem de terim anlamında kullanılır. Kelimenin sözlük anlamı özettir. Çok uzun bir metnin sadeleştirilmesi ya da çok detaylı bir hikayenin kısaca anlatılmasına da mücmel denir.

Hukukta ise mücmel kelimesi, anlaşılmayan, muğlak söz olarak tanımlanır. Bu tür ifadeler net olmadığı için davanın sonucunu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemez.

Mücmel TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Mücmel kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Özetlenmiş, sadeleştirilmiş, kısaca izah edilmiş

İkinci Anlamı: Tam olarak ne anlama geldiği anlaşılmayan söz, mugalata

Mücmel Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Normalde altı yüz sayfa olan bu eserin mücmel versiyonu iki yüz elli sayfadan oluşuyor.

2- Zanlı, mahkemede mücmel ifadeler kullandı.