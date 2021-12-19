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Mücmel Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mücmel Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mücmel Ne Demek#Mücmel
Mücmel Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mücmel Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mücmel kelimesi, ''icmal'' sözcüğünden türetilmiştir. İcmal özetlemek ve kısaca anlatmak anlamına gelirken, mücmel kelimesinin sözlük anlamı da özettir. Bu kelime daha çok roman, öykü gibi mensur eserlerin sadeleştirilmiş baskıları için kullanılır. Tafsilat ve ayrıntı kelimeleri mücmel ile zıt anlamlıdır. Mücmel ne demek? Mücmel TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Mücmel kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hülasa 2- Özet 3- Fezleke 4- İcaz 5- Zübde 6- İhtisar 7- Telhis

 Mücmel Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 1.yüzyılda literatüre girmiş olan mücmel kelimesi hem gerçek hem de terim anlamında kullanılır. Kelimenin sözlük anlamı özettir. Çok uzun bir metnin sadeleştirilmesi ya da çok detaylı bir hikayenin kısaca anlatılmasına da mücmel denir.

 Hukukta ise mücmel kelimesi, anlaşılmayan, muğlak söz olarak tanımlanır. Bu tür ifadeler net olmadığı için davanın sonucunu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemez.

 Mücmel TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Mücmel kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Özetlenmiş, sadeleştirilmiş, kısaca izah edilmiş

 İkinci Anlamı: Tam olarak ne anlama geldiği anlaşılmayan söz, mugalata

 Mücmel Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Normalde altı yüz sayfa olan bu eserin mücmel versiyonu iki yüz elli sayfadan oluşuyor.

 2- Zanlı, mahkemede mücmel ifadeler kullandı.

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