Mucize Nedir? Hangi Peygamberlere Mucizeler Verilmiştir?

Peygamberlere mucize verilmesinin birçok nedeni vardır. İlk neden her peygamberin günahsız ve keramet sahibi olmasıdır. İnsanların Allah'a ve kendilerine iman etmelerini kolaylaştırmak için de nebilere mucizeler verilmiştir.

Mucize Nedir?

Mu'ciz kelimesinden türeyen mucize, Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelimenin ilk anlamı karşısındaki kişiyi şaşırtıp aciz bırakandır. Beş duyunun algılamakta güçlük çektiği olay ve olgular mucize olarak tanımlanır.

Bu kelime sıklıkla keramet ile karıştırılsa da ikisinin anlamı ve hikmeti farklıdır. Keramet, evliya ve mutasavvıfların eliyle gerçekleşen tabiat dışı olaylara denir. Bir şeyin mucize olarak tanımlanması için Allah'ın yardımıyla ya da peygamber eliyle gerçekleşmesi gerekir.

Hangi Peygamberlere Mucizeler Verilmiştir?

Hz Yunus:

Ninova kavmine peygamber olarak gönderine Hz. Yunus'un günlerce bir balığın karnında yaşaması.

Hz. Nuh:

Ankebut Suresinde, Hz. Nuh'un 950 yıl yaşadığı bildirilmektedir. Hz. Nuh'un bu kadar uzun yaşaması en büyük mucizelerden biridir.

Hz. İsa:

Hz. İsa, en çok mucize gösteren peygamberlerden biridir. Gösterdiği en büyük mucizelerden biri ayı ikiye yarmasıdır. Bunun dışında Hz. İsa, birçok ölüyü diriltti, tek dokunuşla birçok cüzzamlıyı iyileştirdi. Beşikteyken konuşması ve kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu söylemesi de en önemli mucizeleri arasında yer alır.

Hz. Muhammed:

Hz. Muhammed, Miraç'a yükselmiş ve Cebrail'in bile girmesinin yasak olduğu alemlere çıkmıştır. Miraca yükseldiği gece cennet ve cehennemi de görmüştür.

Peygamber efendimiz, bir gün Hz. Ebubekir ile mağaraya sığınmış, mağara birkaç saniye içinde örümcek ağlarıyla kaplanmıştır. Mekkeli müşrikler mağara kapısındaki örümcek ağlarını görünce orada kimsenin olmadığını düşünerek başka yöne gitmişlerdir. Bu mucize sayesinde Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir kurtulmuştur.

Hz. Musa:

Hz. Musa asasını yere attığında asası yılana dönüşmüştür. Firavunun ordusundan kaçarken de asasını yere vurmuş ve Kızıldeniz ikiye ayrılmıştır.