Mucit atölyesi derse başladı

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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı’nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin beşincisi dün başladı. Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan ilk dersini T3 Vakfı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüten Selçuk Bayraktar verdi. İlk derse Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, öğrenciler ve veliler katıldı.

İHA VE SİHA’LARI SORDULAR

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Derse soru cevap şeklinde başlayan Selçuk Bayraktar, öğrencilere, Türkiye’deki teknolojinin tarihi ile SİHA ve İHA’ların gelişimini, Türkiye’deki teknolojik hareketliliği, robotik kodlamaları anlattı. Çocuklar 1 saat 10 dakika süren derste Bayraktar’a en çok İHA ve SİHA’larla ilgili sorular sordu. Dersten sonra açıklama yapan Selçuk Bayraktar, “Geleceğin teknoloji yıldızlarına ders vermek benim için de çok heyecanlıydı. İlk girdiğim andan itibaren zaten özellikle genç kardeşlerimi görünce insan farklı hislere kapılıyor. Aynı Teknofest’teki gibi bir coşkuya kapılıyor” dedi.

SİZ HAYAL EDİN

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar da “Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, 2017 yılında milli teknoloji hamlesini ülkemizde bu şelaleyi, bu kıvılcımı çakmak için kurulmuş bir vakıf ve şükürler olsun ki o dönemde atılan, yakılan bu kıvılcım artık ateş oldu. Siz hayal edin bizler de sonuna kadar sizlerin arkanızda olalım” diye konuştu.

Deneyap’ta ilk ders bir öğrencinin zil çalmasıyla başladı. Minik öğrenciler de dersi merakla takip etti.

MİLLİ TEKNOLOJİYE ELEMAN YETİŞİYOR

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturacak gençlerin yetiştirilmesini hedefliyor. 2017 yılında 11. Kalkınma Planı’nda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı’nın ortak çalışması sonucu hayata geçirilen Deneyap, 55 ilde 66 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerine teknoloji eğitimleri veriyor. Atölyelerde, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında öğrencilere tasarım ve resim, robotik kodlama, elektronik programlama, nesnelerin interneti, yapay zekâ, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, nanoteknoloji gibi alanlarda konunun uzmanları tarafından eğitimler veriliyor. Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde 3 yıllık eğitimin ilk iki yılını teknoloji ve proje geliştirme temelli eğitimler, bir yılını ise takım olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanması süreci oluşturuyor.