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Mücella Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mücella Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mücella Ne Demek#Mücella
Mücella Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mücella Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mücella, sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kullanım alanı bakımından önem arz eden kelimelerden biridir. Mücella kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mücella ne demek? Mücella kelimesinin TDK'ye sözlük anlamı nedir sizler için tüm detayları derledik.

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 Mücella, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Mücella kelimesinin anlamı ise parlak, parlatılmış manasına gelmektedir.

 Mücella Ne Demek?

 Mücella kelimesi etimolojik olarak ''tecliye'' sözcüğünden türetilmiş durumdadır. Arapçada cilalı, cilalanmış anlamında kullanılan bir sözcük olmaktadır. ''Mücella mermerler her zaman daha fazla ilgi görür'' denildiğinde burada mermerin cilalı oluşundan bahsedilir.

 TDK'ye göre Mücella Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

 Mücella kelimesi TDK'ye göre sözlük anlamı parlak, cilalı ve cilalanmış demektir. Ayrıca Mücella kelimesi isim olarak da kullanılmaktadır.

 Mücella İsminin Anlamı

 Mücella kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup Kuran'da geçmemektedir. Mücella ismi kız çocuklarına verilen isimlerden biridir. TDK' ye göre olduğu gibi isim olarak da parlatılmış, parlak, cilalı gibi manalarda kullanılmaktadır.

 Mücella Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

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 - Mücella mermer tezgahın sathında hafif bir çizgi bile yoktu. ( Ömer Seyfettin)

 - O mücella bakışlarıyla deldi geçti yüreğimi. ( parlak, göz alıcı manasında kullanılmış)

 - Bu çocuk büyüdükçe mücella bir delikanlı olmaya başladı. ( Burada çocuğun yüzünü güzelleştiği, göze çarpacak kadar değiştiği manasında kullanılmış)

 - Sevgili mücella bir ay gibidir. ( Burada sevgilinin ay kadar parlayan ve ışıldayan manasında kullanılmış)

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#Mücella Ne Demek#Mücella

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