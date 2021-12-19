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Mücazat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mücazat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mücazat Ne Demek#Mücazat
Mücazat Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mücazat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mücazat kelimesi, ceza sözcüğünden türetilmiştir. Ceza, işlenen bir suçun ya da yapılan bir hatanın karşılığını vermek anlamına gelir. Genellikle hukukta kullanılan mücazat sözcüğü ise cezalandırma demektir. Mücazat ne demek? Mücazat TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Mücazat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Ukubet 2- Yaptırım 3- Karşılık 4- Bedel

 Mücazat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık 10 asırdır kullanılmakta olan mücazat kelimesi, suçluyu cezalandırmak manasına gelir. Bu kelime birçok tamlamanın ve kalıp ifadenin içinde de yer alır. Örneğin eşadd-ı mücazat, bir suçluya verilebilecek en ağır ceza demektir. Bu kelimeyle zıt anlamlı olan ehaff-ı mücazat ise, en hafif ceza anlamına gelir.

 Mücazat TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Daha çok eski metinlerde karşımıza çıkan mücazat kelimesinin anlamı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre Mücazat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Bir suça karşılık verilen ceza

 İkinci Anlamı: Bir hatanın ya da kabahatin karşılığı, bedel

 Mücazat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 ''Ceza hukukunda en fazla dikkat edilmesi gereken konuların başında mücazat geliyor.''

 Not: Bu sözcüğün ''mücazatan'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Mücazaten ceza olarak anlamına gelir.

 Örnek Cümle:

 ''İşlediği suça mücazaten bir hafta boyunca ev hapsinde tutulacak.''

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