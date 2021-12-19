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Mücahede Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mücahede Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mücahede Ne Demek#Mücahede
Mücahede Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mücahede Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Mücahede kelimesi, cehd sözcüğünden türetilmiştir. Cehd, bir konuya açıklık getirmek ya da hedeflerini gerçekleştirmek çok fazla çaba sarf etmek ve gayret göstermek demektir. Mücahede kelimesi ise eldeki imkanlar elverdiği ölçüde mücadele etmek anlamına gelir. Bu kelime fıkıhta terim anlamında kullanılır. Mücahede ne demek, ne anlama gelir? Mücahede TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Mücahede kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Gayret etmek

2- Çalışmak

3- Çabalamak

4- Mücadele Etmek

5- Karşı Koymak

6- Ter Dökmek

7- Çırpınmak

8- Uğraş Vermek

9- Didinmek

10- Emek Harcamak

 Mücahede Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık 6 asırdır kullanılmakta olan mücahede kelimesi, belirlenen planları ve hedefleri gerçekleştirmek için çabalamak anlamına gelir. Dinimizde ise b kelime, İslam'ı yaymak için cihat etmek anlamında kullanılır. Tasavvufta, kulun benliğinden ve dünya zevklerinden vazgeçmesi ve tamamen Allah'a yönelmesi, mücahede olarak nitelendirilir.

 Mücahede TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Mücahede kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Zorluklara rağmen yılmadan mücadele etmek

 İkinci Anlamı: İslam'ı korumak ve yaymak adına savaşmak

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 Üçüncü Anlamı: Nefsin isteklerinden uzaklaşıp zamanının çoğunu ibadet ve zikir ile geçirmek

 Mücahede Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Hakikati bulmak istiyorsan hiçbir zaman mücahede etmekten vazgeçmemelisin.''

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