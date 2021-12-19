Mücahede Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mücahede Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mücahede kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Gayret etmek

2- Çalışmak

3- Çabalamak

4- Mücadele Etmek

5- Karşı Koymak

6- Ter Dökmek

7- Çırpınmak

8- Uğraş Vermek

9- Didinmek

10- Emek Harcamak

Mücahede Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık 6 asırdır kullanılmakta olan mücahede kelimesi, belirlenen planları ve hedefleri gerçekleştirmek için çabalamak anlamına gelir. Dinimizde ise b kelime, İslam'ı yaymak için cihat etmek anlamında kullanılır. Tasavvufta, kulun benliğinden ve dünya zevklerinden vazgeçmesi ve tamamen Allah'a yönelmesi, mücahede olarak nitelendirilir.

Mücahede TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Mücahede kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Zorluklara rağmen yılmadan mücadele etmek

İkinci Anlamı: İslam'ı korumak ve yaymak adına savaşmak

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Üçüncü Anlamı: Nefsin isteklerinden uzaklaşıp zamanının çoğunu ibadet ve zikir ile geçirmek

Mücahede Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Hakikati bulmak istiyorsan hiçbir zaman mücahede etmekten vazgeçmemelisin.''