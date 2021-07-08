Mübalağa Nedir? Edebiyatta Mübalağa Nasıl Yapılır?

Bir sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi ya hiç olmayacak bir şekilde aktarmak ya da bir şeyi olduğundan çok daha fazla veya az göstermek anlamına gelir.

Mübalağa Nedir?

Mübalağa sanatı, bir durumun ya da özelliğin olduğundan daha çok gösterilmesidir. Abartmanın ortaya çıkabilmesi için söz konusu olan özelliğin mantığı zorlayacak bir şekilde büyütülmesi gerekir. Bu şekilde mecazi bir anlatım ortaya çıkar. Sözün etkisini artırmak için bir düşünceyi, konuyu, varlığı ya da duyguyu olduğundan küçük ya da büyük gösterme sanatına abartma yani diğer adı ile mübalağa ismi verilir.

Sanatçı bu sanatı yaparak okuyucunun zihninde iz bırakmayı ve onu derinden etkilemeyi amaçlar. İnsanın doğasında kendisini heyecanlandıran bir olayı, heyecanına göre küçülterek ya da büyüterek aktarmak vardır. Burada asıl amaç, içinde bulunduğu duygu yoğunluğunu ve heyecanı olduğu gibi anlatmaktır.

Edebiyatta Mübalağa Nasıl Yapılır?

Bazen farkında olarak bazen de olmayarak mübalağa sanatını günlük hayatımızda sıkça kullanıyoruz. Örneğin bir iki dakika birini beklediğimiz zaman o kişi geldiğinde "Sabahtan beri seni bekliyorum." diyerek ev abartarak ifade ederiz. Mübalağa sanatı, edebiyatta bir durumu, olayı ya da özelliği çok fazla küçülterek veya azaltarak yapılır. Türk edebiyatında mübalağa sanatına eserlerde sıkça yer veriliyor. Mübalağa sanatına örnekler ise;

Manda yuva yapmış söğüt dalına, yavrusunu sinek kapmış...

Bir ah çeksem dağı taşı eritir, gözüm yaşı değirmeni yürütür.

Alem sele gitti gözüm yaşından.

Sana olan aşkım dağı taşı eritir, gözümdeki yaşlardan bir deniz olur.

Mübalağa Sözcüğünün Etimolojisi

Mübalağa sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir. Mübalağa sözcüğü, Arapçadaki “ blg “ kökünden türemiştir. “ blg “ kökü mastar olarak abartma, belagat gösterme anlamına gelir. Bu nedenle mübalağa ile belagat ve beliğ sözcükleri ile aynı kökten gelir.

Belig ve belagat sözcükleri edebiyatta (belig: ermiş, yetişmiş, erişmiş, belagat: sözle inandırma, iyi konuşma yeteneği) terim anlamları ile de sıkça kullanılır. Mübalağanın sözlüklerdeki tarifi: Bir şeyi olduğundan çok küçük ya da büyük, olduğundan fazla veya eksik göstermek, haddini aşmak, abartı yapmak, abartmak anlamlarına da gelir.