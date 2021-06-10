Mübadele ne demek? TDK'ya göre mübadele kelimesinin anlamı nedir? Mübadele sözlük anlamı

Mübadele kelimesi hem bireysel olarak hem de toplumsal ve ülke açısından ele alınabilen bir anlama sahiptir. Kökeni Arapça olması ile beraber Türkçede anlamı üzerinden yaygın kullanılan bir sözcük olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda anlamı merak edilen kelimeler arasında gelir.

TDK'ya Göre Mübadele Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre temel anlam üzerinden bakıldığı vakit mübadele kelimesi, ‘Değişim’ anlamına gelmektedir. Ancak bu değişim bir görüntü şeklini ifade etmez. Bu durum daha çok bir kişinin ya da kişilerin ve toplumun yer değiştirmesi üzerinden ele alınmaktadır.

Bir örnek vermek gerekirse Kurtuluş Savaşı döneminde Türk ve Yunan halklarının mübadele edilmesi anlatılabilir. Yani bölgesel açıdan yer değiştirmeleri ile beraber kendi topraklarına geçiş yapmaları olarak anlatmak mümkün. Dünya çapında birçok farklı yerde bu durum yaygın olarak gerçekleşmektedir.

Kelime grubu olarak ise mübadele etmek şeklinde öne çıkar ve değerlendirilir. Özellikle yazılı kaynaklarda ve eski dönem eserlerde çok sık karşı karşıya kalınan kelimeler arasında gelmektedir. Verilen bu anlamı ile beraber tek başına da cümle içerisinde kullanılabilir.