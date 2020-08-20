Muazzam ne demek? Muazzam nedir? Muazzam TDK kelime anlamı

Daha çok olumlu durumlar için kullanılan Muazzam kelimesi, Arapça kökenli bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman farklı anlamlarının ne olduğunu dile getirmek mümkün. Her biri aşırıya kaçmış bir duruma anlatmakta ve bunu olumlu biçimde ele almaktadır.

Muazzam Ne Demek?

Muazzam kelimesi TDK’ya göre üç değişik anlamı ile beraber ele alınmakta ve kullanılmaktadır.

- Koskoca, kocaman çok iri veya çok büyük.

- Güçlü ve önemli.

- Alışılmışın sınırlarını aşan.

Özellikle Türkiye'de daha çok 1. madde ile 3. madde üzerinden çok fazla ele alındığını ve kullanıldığını söylemek gerekir.

‘’Muazzam, biraz da esrarlı, karanlık, eski bir konaktaydı.’’ H. Edip Adıvar

Bu cümlede olduğu gibi konağın çok büyük ve koskocaman olduğu ifade edilmektedir.

‘’Bu resim muazzam bir etkiye sahip.’

Bu cümle içerisinde de’ en güçlü etkisi anlatılmakta hem de alışılmışın sınırlarını aşmış bir resim dile getirilmektedir. Bu şekilde siz de farklı cümleler üzerinden Muazzam kelimesini anlamları eşliğinde değerlendirebilir. Güncel Türk Dil Kurumu sözlüğü üzerinden ele alınmış olan bu anlamları ile beraber, gündelik yaşamda sıkça kullanılan sözcükler içerisinde bulunuyor.