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Muayyer Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Muayyer Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Muayyer Ne Demek#Muayyer
Muayyer Ne Demek, Ne Anlama Gelir Muayyer Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Muayyer, kelime anlamı olarak birden fazla anlamı taşıyan bir sözcük olarak bilinmektedir. Kullanım özelliği açısından geniş bir alana sahiptir. Günlük hayatta da kullanımı sık sık yapılmaktadır. Herhangi bir alanda da sıklıkla karşılaşılabilir. Arapça kökene sahip olan bu kelimenin anlamı olumludur. Kullanıldığı cümlenin anlamını da olumlu yönde tutar. Peki, muayyer ne demektir? Ne anlama gelir ve TDK'ya göre muhayyer ne anlama gelmektedir tüm detayları ile derledik.

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 Muayyer, iki farklı anlamı ifade eden ve kullanım açısından iki farklı özellik sunan bir kelimedir. Kullanıldığı cümleye ve cümlenin içerisinde yer aldığı alana göre anlama sahip olur.

 Muayyer Ne Demektir?

 Muayyer, kullanılabilir ve sağlamlığına güvenilen bir ürün anlamına gelir. Sorun meydana geldiği zaman geri iade edilebilen bir mal anlamına gelmektedir. Diğer anlamı ise Türk müziğinde yer alan bir makam olarak bilinmektedir. Bu anlamı daha çok müzik ve sanat alanında kullanılmaktadır. Günlük hayatta ise ilk anlamı daha sık tercih edilmektedir ve kullanılmaktadır.

 Muayyer Ne Anlama Gelir?

 Muayyer kelime anlamı olarak iki anlam taşır. Bunların ilki Türk müziğinde kullanılmakta olan makamların bir tanesi olması ve geri verilebilen, iadesi gerçekleşebilen bir ürün anlamı da vardır.

 Muayyer Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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 TDK'ya göre de beğenilmediği takdirde geri verilmesi mümkün olan eşya, ürün anlamını taşır. Bunun yanı sıra Türk müziğindeki bir makamın anlamını da taşımaktadır.

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#Muayyer Ne Demek#Muayyer

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