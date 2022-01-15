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Muayene nasıl yazılır? Muayene kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Muayene nasıl yazılır Muayene kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Tıp alanında çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alan muayene sözcüğü, dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça kökenli bir kelime olan muayene kelimesi, göz manasına gelen ''ayn'' kökünden türetilmiştir. Bu kelimenin anlamı ise, incelemek, gözle kontrol etmek, araştırmak, tetkik etmek anlamına gelir. Muayene nasıl yazılır sizler için derledik.

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  Muayene sözcüğü sadece tıp alanında kullanılan bir kelime değildir. Aynı zamanda gümrükteki evrakları düzenleyen kişilere de muayeneci ismi verilir. Muayene etmek fiili ile muayenehane kelimeleri de günlük hayatta sıkça kullanılır. 

 Muayene Nasıl Yazılır? 

 Dilimizde en çok yazım yanlışı yapılan ve yanlış yazılan kelimeler arasından muayene sözcüğü yer alıyor. Bu kelimeyi pek çok kişi, muayne ve muayene şeklinde yazılır. Bu kelimelerin Yazılışı ise yanlıştır. Güncel TDK yazım kılavuzuna göre bu kelimenin doğru yazılışı ise, muayene şeklinde olmalıdır. Yazımı konusunda emin olmadığınız ve tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için TDK sözlüğüne başvurabilirsiniz. 

 Muayene Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Ülkemizde muayene kelimesi, genellikle en çok yanlış yazılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin doğru yazılışı TDK sözlüğüne göre, muayene şeklinde olmalıdır. Bazı kaynaklarda a harfinin üzerine ise, düzeltme işareti getirilmesi gerektiği belirtilir. ''Muâyene'' şeklinde yazılan kelimenin ikinci hecesinin ise uzatılarak okunması gerekir. Bu kelime daha çok muayne ve muayene şeklinde yanlış olarak yazılıyor. Bu nedenle kelimelerin doğru yazılışını bilmek ve öğrenmek gerekir. 

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