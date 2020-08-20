Muamma ne demek? Muamma nedir? Muamma TDK kelime anlamı

Muamma kelimesi özellikle pek çok yazılı kaynakta ve edebi eserlerde sıkça karşılaşılan sözcüklerden biridir. Farklı anlamları üzerinden ele alınan bu kelime, gündelik yaşamda hala yaygın kullanılan sözcükler arasındadır. Kökeni Arapçadan bu gelen bu kelimeyi değişik yerlerde kullanabilir; gördüğünüz yerde anlamı ile cümleyi daha iyi idrak edebilirsiniz.

Muamma Ne Demek?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman muamma kelimesini iki değişik anlamı ile ele almak mümkün.

- Bilmece

- Anlaşılmayan, bilinmeyen şey.

Özellikle ikinci anlamı ile Türkçede muamma girmesi daha fazla ve yaygın kullanılmaktadır. Her ne kadar eski dönemlerde daha yaygın kullanılmış olsa bile, günümüzde hala gerekli yerlerde önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

‘’Eski kadınlar, çocukların zihnini bilmek için muammalara başvururlardı.’’ A. Rasim

Bu cümle içerisinde muamma kelimesi bilmece şeklinde ifade edilmiş durumda.

‘’Ruhu uykuda fark ettiğim kadın bana pek yaman bir Muamma gibi geldi.’’ H. Edip Halide Adıvar

Bu cümle üzerinden de bilinmeyen ya da anlaşılmayan şey şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkün. Ne oldu tam anlaşılmayan ve bilinmeyen, tam olarak idrak edilmemiş durumlar karşısında muamma kelimesi sık kullanılmaktadır. Amaca uygun siz de gündelik yaşamda bu kelimeyi farklı yerlerde kullanabilirsiniz.