Muamele etmek ne demek, ne anlama gelir? Muamele etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Muamele etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Davranmak 2- Tutum sergilemek 3- İş yapmak 4- Çalışmak

5- Hareket etmek 6- Tavır takınmak 7- Maslahat edinmek 8- Uğraşmak

Muamele Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan beri kullanılan muamele etmek kelimesi davranmak ve duruma göre hareket etmek anlamına gelir.

Bu kelimenin içinde yer aldığı bazı tamlamalar ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Su-i Muamele: Kötü ve kırıcı davranmak

2- Hüsn-ü Muamele: Kibar ve iyi davranmak

Muamele Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türkçede iki sesli harf aynı hecede bulunmaz. Muamele kelimesinin son harfi sesli olduğu için bu kelimenin ayrı yazılması gerekir.

Muamele Etmek - Doğru Kullanım

Muameleetmek - Yanlış Kullanım

Muamele Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu çocuğa bu kadar kötü muamele ettiğin için kendinden utanmalısın.

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2- İnsanlara nasıl muamele ettiğine dikkat etmezsen onlar da senin kalbini kırar.