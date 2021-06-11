Muamelat ne demek? TDK'ya göre muamelat kelimesinin anlamı nedir? Muamelat sözlük anlamı
Amel kökünden türetilmiş olan muamelat kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Amel iş ve eylem anlamına gelirken, muamelat davranış ve tutum demektir. Bu kelime kimya biliminde ise terim anlamıyla kullanılır. TDK'ya göre muamelat kelimesinin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Muamelat kelimesinin yerine kullanılabilecek eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- İşler 2- Davranış biçimleri 3- Tutumlar 4- Eylemler
Muamelat Ne Demek?
Arapçada bir kelimenin çoğulunu yazmak için o kelimenin sonuna -et ya da -at eki getirilir. Muamele kelimesinin çoğulu olan muamelat, bir kişinin çevresindeki insanlara karşı davranış şekli ve tutumu anlamına gelir.
Bir işi tamamlamak, bir hedefi gerçekleştirmek için izlenen yöntemlerin tümüne de muamelat denir. Bu kelimenin tekil hali, birbirinden yapı olarak farklı olan iki maddeyi birbirine karıştırmak anlamında kullanılır.
TDK'ya Göre Muamelat Kelimesinin Anlamı Nedir?
TDK'ya göre muamelat kelimesi kullanıldığı yere göre 3 farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: İnsanların çeşitli olaylara ve durumlara karşı gösterdiği reaksiyon
İkinci Anlamı: Devlet dairelerinde resmi bir belgeyi onaylamak ve imzalamak için yapılan işlemlerin tamamı.
Üçüncü Anlamı: Haller, tavırlar ve tutumlar.
Muamelat Sözlük Anlamı
Muamelat kelimesinin sözlük anlamı işler ve eylemlerdir.
Örnek Cümleler:
1- Bu iş yerinde çalışanlar bu muamelatı hiç mi hiç hak etmediler.
2- Bana gösterdikleri muamelattan ziyadesiyle memnun ve müteşekkirim.