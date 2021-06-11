Muamelat ne demek? TDK'ya göre muamelat kelimesinin anlamı nedir? Muamelat sözlük anlamı

Muamelat kelimesinin yerine kullanılabilecek eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- İşler 2- Davranış biçimleri 3- Tutumlar 4- Eylemler

Muamelat Ne Demek?

Arapçada bir kelimenin çoğulunu yazmak için o kelimenin sonuna -et ya da -at eki getirilir. Muamele kelimesinin çoğulu olan muamelat, bir kişinin çevresindeki insanlara karşı davranış şekli ve tutumu anlamına gelir.

Bir işi tamamlamak, bir hedefi gerçekleştirmek için izlenen yöntemlerin tümüne de muamelat denir. Bu kelimenin tekil hali, birbirinden yapı olarak farklı olan iki maddeyi birbirine karıştırmak anlamında kullanılır.

TDK'ya Göre Muamelat Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre muamelat kelimesi kullanıldığı yere göre 3 farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İnsanların çeşitli olaylara ve durumlara karşı gösterdiği reaksiyon

İkinci Anlamı: Devlet dairelerinde resmi bir belgeyi onaylamak ve imzalamak için yapılan işlemlerin tamamı.

Üçüncü Anlamı: Haller, tavırlar ve tutumlar.

Muamelat Sözlük Anlamı

Muamelat kelimesinin sözlük anlamı işler ve eylemlerdir.

Örnek Cümleler:

1- Bu iş yerinde çalışanlar bu muamelatı hiç mi hiç hak etmediler.

2- Bana gösterdikleri muamelattan ziyadesiyle memnun ve müteşekkirim.