MSÜ sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için gözler ÖSYM’nin resmi internet sitesine çevrildi. 400 bin civarı öğrencinin katılım sağladığı MSÜ için sonuçlar, herhangi bir aksilik olmadığı taktirde ÖSYM’nin belirlediği gün erişime açılacak. Sonuçların ardından ikinci aşama için bazı hazırlıklara başlayacak olan öğrenciler, YKS sonuçları ile birlikte değerlendirmelerini gerçekleştirecek. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
MSÜ sonuçları ile birlikte YKS sonucunu bekleyecek olan öğrenciler, sonrasında ikinci aşamaya geçiş yapacak. İkinci aşama ise fiziki ve yetenek mülakatlarını içerecek. Bu aşamalarda değerlendirme kriteri olarak sınav puanı ve fiziki mülakat puanı oranları, genel puanlamaya katkı sağlayacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sonuçları için önemli bilgiler
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) tamamlandı. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınavın sonuç açıklama tarihi belli oldu.
ÖSYM takvimine göre sınavın sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak.
CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.
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