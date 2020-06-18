MSÜ sonuçları ne zaman açıklanıyor?

MSÜ sonuçları ile birlikte YKS sonucunu bekleyecek olan öğrenciler, sonrasında ikinci aşamaya geçiş yapacak. İkinci aşama ise fiziki ve yetenek mülakatlarını içerecek. Bu aşamalarda değerlendirme kriteri olarak sınav puanı ve fiziki mülakat puanı oranları, genel puanlamaya katkı sağlayacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sonuçları için önemli bilgiler

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) tamamlandı. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınavın sonuç açıklama tarihi belli oldu.

ÖSYM takvimine göre sınavın sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak.

CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.