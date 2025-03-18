MSÜ sonuçları açıklandı

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Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.

CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

2025-MSÜ'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevaplarına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişilebilecek.

T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişim sağlayabilecek adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevabı inceleyebilecek.

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Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak.

2025-MSÜ Sınav Sonuçları