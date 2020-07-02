MSÜ sonuçları açıklandı

ÖSYM, 14 Haziran'da uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sonuçlarını açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz'da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, beş gün önce açıklanmış oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav sonuçlarının açıklandığı sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: