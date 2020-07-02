MSÜ sonuçları açıklandı
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
ÖSYM, 14 Haziran'da uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sonuçlarını açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz'da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, beş gün önce açıklanmış oldu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav sonuçlarının açıklandığı sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:
14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-MSÜ sınav sonuçlarının tüm adaylarımıza, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. @msuedutr @eafyoncu— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 2, 2020
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