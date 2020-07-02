MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMSÜ sonuçları açıklandı
GeriEğitim MSÜ sonuçları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 02.07.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

MSÜ sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSÜ sonuçları açıklandı
Abone Olgoogle-news

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM, 14 Haziran'da uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sonuçlarını açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz'da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, beş gün önce açıklanmış oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav sonuçlarının açıklandığı sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle