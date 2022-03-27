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MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayınlandı

#MSÜ#ÖSYM#Cevap Anahtarları
MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayınlandı

27 Mart’ta uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tamamlandı. Sınavın, soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca ulaşabilecek.

ÖĞRENCİLER SINAV YERLERİNİ KARIŞTIRDI
81 ilde 98 sınav yerinde gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Asker Öğrenci Belirleme Sınavı’nda öğrenciler hem sınav hem de sınav yeri heyecanı yaşadılar. İzmir'de aday öğrencilerden bazıları, girecekleri sınav yerine yaklaşık 1,5 kilometre mesafede benzer isimde başka bir okulun bulunması sebebiyle sınav yerini karıştırdı

Kapılar kapandıktan sonra gelen adaylardan Furkan Güven, “Aynı isimde olan bir okul daha var, beni oraya gönderdiler. Burayı çok zor buldum. Geldim ama yetişemedim” dedi. Tüm yurtta 400 bini aşkın adayın katılımıyla düzenlenen sınava bazı adaylar yetişebilirken, bazıları ise birkaç dakikayla sınavı kaçırdı.Navigasyonun kendilerini benzer isimdeki diğer okula yönlendirdiğini belirten veliler, “Aynı isimden iki tane okul var. Orada birkaç tane öğrenci bekliyordu. Bir vatandaşa sorunca biz buraya gelebildik. Çocuğum 5 kilometreyi koşa koşa sınava girdi” dedi.

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#MSÜ#ÖSYM#Cevap Anahtarları

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