MSÜ sınavı nedir? MSÜ açılımı ne demek?

MSÜ sınavı olarak zikredilen ve ÖSYM tarafından koordine edilen sınavın açılımı, Milli Savunma Üniversitesi sınavıdır. Bu sınav, kara, hava ve deniz harp okullarına öğrenci alımı için gerçekleştirilmektedir. MSÜ sınavı tamamıyla lise son sınıf öğrencilerinin katılım gösterebildiği bir sınavdır. MSÜ sınavından geçer bir not alan adaylar, YKS olarak adlandırılan üniversite sınavından da yeterli puanı almaları halinde harp okulları için mülakatlara girmeye hak kazanabiliyor.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) yapılıyor.