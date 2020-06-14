MSÜ sınavı nedir? MSÜ açılımı ne demek?
MSÜ sınavı olarak adı sıkça zikredilmesi dolayısıyla internet üzerinden MSÜ ne demek ve MSÜ açılımı nedir gibi soruların yöneltildiği ÖSYM koordinesinde gerçekleşen sınav, 14 Haziran Pazar günü gündemde yer almaya başladı. Saat 10.15'te başlayan MSÜ sınavı, 12.30'da sona erecek. Peki, MSÜ sınavı nedir ve MSÜ açılımı tam olarak nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
MSÜ sınavı olarak zikredilen ve ÖSYM tarafından koordine edilen sınavın açılımı, Milli Savunma Üniversitesi sınavıdır. Bu sınav, kara, hava ve deniz harp okullarına öğrenci alımı için gerçekleştirilmektedir. MSÜ sınavı tamamıyla lise son sınıf öğrencilerinin katılım gösterebildiği bir sınavdır. MSÜ sınavından geçer bir not alan adaylar, YKS olarak adlandırılan üniversite sınavından da yeterli puanı almaları halinde harp okulları için mülakatlara girmeye hak kazanabiliyor.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) yapılıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle