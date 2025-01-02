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MSÜ sınavı başvuruları başladı

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#ÖSYM#Millî Savunma Üniversitesi#MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
MSÜ sınavı başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 14:47

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. Sınava başvurular, 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na başvurularını ÖSYM’nin resmi internet adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Diğer yandan 2025-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

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#ÖSYM#Millî Savunma Üniversitesi#MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı

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