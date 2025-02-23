MSÜ Sınavı başladı

Haberin Devamı

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için bin 658 bina ve 30 bin 489 salon kullanılıyor. Adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilen sınavda 165 dakika cevaplama süresi veriliyor.

Açıklamada ayrıca, adayların saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacağı belirtildi. 10.15’te başlayan sınavda, adayların sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması gerekiyor. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 120 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak.

Haberin Devamı

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL’DAN

Sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak sınava bu yıl 357 bin 359’u kadın ve 313 bin 359’u erkek olmak üzere 670 bin 718 aday başvurdu. En fazla başvuru ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleşti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, MSÜ ile ilgili yaptığı açıklamada “Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuluyor. Bin 580 adayın bu haktan yararlanıyor. Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim."