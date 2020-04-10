MSÜ sınavı 2020 ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı soruları nasıl olacak?

MSÜ sınav tarihi ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. MSÜ 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM her yıl düzenlediği merkezi sınavın başvurularını belirtilen tarihlerde alıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başlıyorlar. 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile ilgili yapılan açıklamada, sınav tarihinin ertelendiği açıklanmıştı.

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ, 14 Haziran tarihinde yapılacak.

TERCİH İŞLEMLERİ DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020 MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. Bu kapsamda daha önce 13 Nisan- 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.

MSÜ SORULARI NASIL OLACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.