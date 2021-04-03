MSÜ için geri sayım başladı

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. MSÜ’de ortaöğretim düzeyinde beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan test uygulanacak. Sınava girecek adayın yüzünün, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekiyor. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

MSÜ sınavı için giriş yerleri geçtiğimiz hafta açıklandı. Sınav giriş yerleri, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sınav giriş yerlerini sorgulayabilir.

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