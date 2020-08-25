MSÜ harp okulları sınav sonuçları açıklandı

1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.



2. Sınav Çağrı Belgesi.



3. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.



4. MSÜ-2020 Sınav Sonuç Belgesi.



5. E-devlet şifresi.



6. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;



Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.



7. Muvafakat Yazısı;



Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı MSÜ-2020 harp okulları sınav sonuçlarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2020 yılı sınav sonuçlarını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MSÜ-2020 harp okulları sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiye, "personeltemin.msb.gov.tr" üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

False