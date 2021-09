Msı Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Msı Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

MSI şirketi, kurulduğu ilk senelerde anakart ve ekran kartı üstünde yoğunlaşmıştır. Böylece ürün gamını genişletmiştir ve All-in One bilgisayarlar, , dizüstü oyun, dizüstü ve masaüstü bilgisayarları, sunucular, iş istasyonları ve tabletler ile ürün yelpazesini arttırmıştır.

MSI Hangi Ülkenin Markasıdır?

MSI markası esas olarak Tayvan merkezli olan bir elektronik firmasıdır. Dolayısıyla marka Tayvan’a aittir.

MSI Nerede Üretiliyor?

MSI markası, 1986 tarihinde New Taipe bölgesinde kurulmuş bulunan Tayvan asıllı bir elektronik şirketidir.

MSI Ne Zaman Kurulmuştur?

MSI markası, 1986 tarihinde Ağustos ayında kurulmuş olan büyük çaplı bir şirkettir. İsmini tüm dünyaya duyurmuştur.

MSI Markasının Sahibi Kimdir?

MSI firmasının genel merkezi Zhonghe Bölgesi içerisinde Taipei Tayvanda yer almaktadır. Şirketin CEO pozisyonunda ise 2019 tarihinin Nisan ayında göreve başlamış bulunan Chiang Sheng-Chang yer almaktadır. Firmanın ana kurucularına bakıldığında Jeans Huang, Frank Lin, Henry Lu, Joseph Hsu ve Kenny Yu olduğu görülmektedir.

MSI’nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Micro-Star International Co., Limited Şirketi'nin kısaltılmış hali MSI şeklinde olmaktadır. MSI şirketi, 1986 senesinde New Taipei'de kurulan Tayvanlı bir elektronik şirketidir. Dünya üzerinde en büyük nitelikte bilgi teknolojileri üreticilerinden birisidir. MSI, 1986 senesinde Jhonghe, Taipei'de içlerinde dünyanın en büyük özellikteki bilgi teknolojileri üreticilerinin de yer aldığı 5 tane kurucu tarafından kurulmuştur. Bu kurucular Xu Xiang,, Huang Jinqing, Lin Wentong, You Xian'neng ve Lu Qilong isimlerine sahiptir. Taipei'de yer alan genel müdürlük, Baoan ve Kunshan tesislerine ilave olarak dünya çapında satış personeliyle toplam 17 000 üstünde çalışan ile beraber kurulmuştur.