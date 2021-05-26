MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı ortaöğretim ve lise başvuruları başladı
Ortaöğretim ve lise kademeleri için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuarı tam zamanlı eğitim başvuruları başladı. Adaylar 25 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında MSGSÜ’nün https://basvuru.msgsu.edu.tr/ internet adresi üzerinde başvuru yapacak.
Çevrimiçi başvuru sistemine, aday öğrencinin velisine ait e-devlet bilgileriyle giriş yapılması ve başvuru için bilgiler/belgeler bölümünde aday öğrenciye ait bilgilerin doldurulması gerekiyor. Sınav yeri ve zamanı, 8 Haziran saat 12.00'den sonra başvuru sisteminden alınacak olan sınav giriş belgesinde belirtilecek. Çocuk Konservatuvarı ve Yarı Zamanlı başvuru tarihleri ise ağustos ayının ilk haftasında ilan edilecek.