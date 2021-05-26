MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı ortaöğretim ve lise başvuruları başladı

Çevrimiçi başvuru sistemine, aday öğrencinin velisine ait e-devlet bilgileriyle giriş yapılması ve başvuru için bilgiler/belgeler bölümünde aday öğrenciye ait bilgilerin doldurulması gerekiyor. Sınav yeri ve zamanı, 8 Haziran saat 12.00'den sonra başvuru sisteminden alınacak olan sınav giriş belgesinde belirtilecek. Çocuk Konservatuvarı ve Yarı Zamanlı başvuru tarihleri ise ağustos ayının ilk haftasında ilan edilecek.