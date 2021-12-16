MR ve tomografi arasındaki fark nedir? MR ile tomografi farkı

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Belli başlı farkları ile beraber MR ile tomografi değişkenlik göstermektedir. Özellikle hem görevleri hem de görüntüleme sistemleri kapsamında önemli farklılıklar olduğunu ifade etmek mümkün.

MR ve Tomografi Arasındaki Fark Nedir?

MR ve tomografi arasında birçok değişik fark bulunmaktadır. Örneğin MR görüntüleme sistemi için manyetik alan kullanırken, tomografi ise radyasyon kullanır. MR daha çok yumuşak dokuları görüntüleme sistemi açısından değerlendirilir. Tomografi ise daha çok üç boyutlu görüntü almak amaçlı öne çıkan bir sistem olarak ifade edilir. Bu şekilde ortaya çıkan önemli farkları ile beraber sağlık konusunda yoğun olarak kullanılmaktadır. Tabii Sonuçta ortak olarak her iki sistemde görüntüleme sağlayan önemli cihazlar içerisinde gelir.

MR ile Tomografi Farkı

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Yaşanabilecek olası pek çok sağlık sorunu karşısında vücut üzerindeki sorunları ortaya çıkarabilmek için cihazlar önemli bir yere sahiptir. Bu cihazlar içerisinde MR ile beraber tomografi öne çıkar. Fakat MR yumuşak dokuları tespit ederken, tomografi ise üç boyutlu görüntü almak için kullanılır. Aynı zamanda tomografi sistemi radyasyon üzerinden görüntüleme sağlarken, MR ise manyetik alan sistemli değerlendirir. Aradaki bu fark MR ile tomografiyi birbirinden ayırır.