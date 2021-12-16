MR ve tomografi arasındaki fark nedir? MR ile tomografi farkı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik karara ilk tepki... İşte altın fiyatlarında son durumKritik karara ilk tepki... İşte altın fiyatlarında son durum#Altın Fiyatları
Galatasarayda istifa depremi Yönetimde ayrılık, gerekçesini açıkladıGalatasaray'da istifa depremi! Yönetimde ayrılık, gerekçesini açıkladı#Galatasaray
Ermenistanla normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyorErmenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyor#Mevlüt Çavuşoğlu
Fed faiz kararını açıkladı Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...Fed faiz kararını açıkladı! Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...#Fed
Aşı takviminde kritik detay 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecekAşı takviminde kritik detay! 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecek#Koronavirüs
Sahte içki faciası büyüyor İllerden peş peşe acı haberlerSahte içki faciası büyüyor! İllerden peş peşe acı haberler#Sahte İçki
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
Köpek yumurta yedi meydan muharebesi Yine kavga çıktı... Çok sayıda gözaltı'Köpek yumurta yedi' meydan muharebesi! Yine kavga çıktı... Çok sayıda gözaltı#Aksaray
Bahçeliden ekonomik OHAL tepkisi: Gafilliktir, şuursuzlukturBahçeli'den 'ekonomik OHAL' tepkisi: Gafilliktir, şuursuzluktur#MHP
21 ay sonra seferlerine başladı Bakan Karaismailoğlu, treni böyle yolculadı21 ay sonra seferlerine başladı! Bakan Karaismailoğlu, treni böyle yolculadı#Adil Karaismailoğlu
Bakan Kurum’dan tüm sektörlere Yeşil Kalkınma projeleri çağrısıBakan Kurum’dan tüm sektörlere 'Yeşil Kalkınma' projeleri çağrısı#Murat Kurum
Gülçin Ergül taburcu oldu Sevgilisine veda edemedi...Gülçin Ergül taburcu oldu! Sevgilisine veda edemedi...#Gülçin Ergül
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor Gecelik ortalama bin 750 TLyi buluyor...Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor! Gecelik ortalama bin 750 TL'yi buluyor...#Turizm
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...#Süper Lig
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

MR ve tomografi arasındaki fark nedir? MR ile tomografi farkı

MR ve tomografi arasındaki fark nedir MR ile tomografi farkı

Sağlık konusunda en önemli görüntüleme sistemleri içerisinde MR ile beraber tomografi yer almaktadır. Bu iki sistem arasındaki fark ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki MR ve tomografi arasındaki fark nedir? MR ile tomografi farkı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

 Belli başlı farkları ile beraber MR ile tomografi değişkenlik göstermektedir. Özellikle hem görevleri hem de görüntüleme sistemleri kapsamında önemli farklılıklar olduğunu ifade etmek mümkün.

 MR ve Tomografi Arasındaki Fark Nedir?

 MR ve tomografi arasında birçok değişik fark bulunmaktadır. Örneğin MR görüntüleme sistemi için manyetik alan kullanırken, tomografi ise radyasyon kullanır. MR daha çok yumuşak dokuları görüntüleme sistemi açısından değerlendirilir. Tomografi ise daha çok üç boyutlu görüntü almak amaçlı öne çıkan bir sistem olarak ifade edilir. Bu şekilde ortaya çıkan önemli farkları ile beraber sağlık konusunda yoğun olarak kullanılmaktadır. Tabii Sonuçta ortak olarak her iki sistemde görüntüleme sağlayan önemli cihazlar içerisinde gelir.

 MR ile Tomografi Farkı

Haberin Devamı

 Yaşanabilecek olası pek çok sağlık sorunu karşısında vücut üzerindeki sorunları ortaya çıkarabilmek için cihazlar önemli bir yere sahiptir. Bu cihazlar içerisinde MR ile beraber tomografi öne çıkar. Fakat MR yumuşak dokuları tespit ederken, tomografi ise üç boyutlu görüntü almak için kullanılır. Aynı zamanda tomografi sistemi radyasyon üzerinden görüntüleme sağlarken, MR ise manyetik alan sistemli değerlendirir. Aradaki bu fark MR ile tomografiyi birbirinden ayırır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge