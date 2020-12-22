Motorlu Kurye nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Motorlu Kurye olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Motorlu kuryeler genellikle yalnızca yemek sektöründe hizmet veriyorlar gibi bir algı oluşsa da, aslında hemen hemen her alanda hizmet vermektedirler.

Motorlu Kurye Nedir?

Motorlu kuryeler, herhangi bir ürünü belirli bir noktadan başka bir belirli noktaya taşıyan kişilere denir. Bu taşıma işlemini genellikle motor kullanarak yaptıkları için isimleri motorlu kurye olarak anılmaktadır. Motorlu kuryeler artık GPS yöntemiyle anlık olarak takip edilebildiklerinden ve aynı şekilde kendilerine anlık olarak ulaşılabildiğinden çok fazla tercih edilmektedir. Aynı zamanda iş bulma sıkıntısının hasıl olduğu mesleklerden biri değildir.

Motorlu Kurye Ne İş Yapar?

Motorlu kuryelerin en temel işi bir eşya ya da bir ürün taşımaktır. Taşıdıkları eşyanın niteliği, motorlu kuryelerin çalıştığı sektöre göre değişmektedir. Motorlu kuryeler genellikle restoran zincirlerinde çalıştığı için, en çok taşıdıkları ürün yemek olmaktadır. Aynı zamanda kargo şirketlerinde ya da özel sektörde bulunan kurye hizmetlerinde de çalışan motorlu kuryeler, koli, zarf, evrak, dosya gibi ürünler de taşımaktadırlar.

Motorlu Kurye Nasıl Olunur?

Motorlu kurye olmak için herhangi bir eğitim kurumunu tamamlanmış olma şartı yoktur. Tek ihtiyacınız olan şey motor kullanabildiğinize dair bir sürücü belgesidir. Aynı zamanda motorlu kuryelerin sürekli trafikte olacakları için sinirlerine hakim olan kişiler olmaları gerekmektedir. Genellikle motorlu kuryelerin tempolu oldukça yoğun geçer. Bu sebeple de yoğun çalışma temposuna hazır kişiler olmaları gerekmektedir. Her şeyden önce bir motorlu kuryenin, öncelikle bu işi yapmak istemesi gerekmektedir.

Motorlu Kurye Olma Şartları Nelerdir?

Motorlu kurye olabilmek için önce motorlu araçlar kullanabileceğinize dair bir sürücü belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Türkiye'de bu belge A2'dir. Bunun dışında yine sektörde çalışabilmek için, sektörün sizden istediği tüm özelliklere sahip olmanız gerekmektedir. Geçmişte motorla ilgili yaşadığınız herhangi bir ceza ya da adli durum söz konusu olmamalı. Aynı zamanda motorlu kurye olabilmek için, çalışacağınız alanın haritasını, adres bilgilerini iyi bir şekilde biliyor olmanız gerekir.

Motorlu Kuryenin Görevleri Nelerdir?

Motorlu kuryelerin en temel görevi, bir yerden bir yere ulaştırmakla yükümlü oldukları ürünleri zamanında, sorunsuz ve güvenli bir şekilde ulaştırmaktır. Çalıştıkları şirketin istediği her türlü operasyonel süreçlere katılırlar ve eğer bir zaman kısıtlaması varsa görevlerini bu süre içerisinde yerine getirmelidirler. Aynı zamanda motorlu kuryelerin bir diğer temel görevi güler yüz göstermek ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktır.

Motorlu Kurye Maaşları Ne Kadar?

Motorlu kurye maaşları 2500 TL ile 5000 TL arasında değişebilir. İşini kendi motoru ile yapmayan bir motorlu kurye standart bir işletmede 2500 TL maaş ile çalışmaya başlayabilir. Bununla birlikte sektörde uzun yıllar deneyimi olan kendi motoruyla çalışan motorlu kuryelerin kazancı bahşişler de hesaba katıldığında yaklaşık 7000 ila 8000 TL'ye kadar çıkabilir.

Motorlu Kurye İş İmkanları Neler?

Motorlu kuryelerin bugün en çok çalıştığı alanlar paket servis hizmeti veren restoranlardır. Bunun dışında motorlu kuryeler hem devlete ait olan hem de özel kargo şirketlerinde çalışabilirler. Ayrıca bugün artık oldukça yaygın olarak ve motorlu kurye hizmeti veren pek çok şirket bulunmaktadır. Bu şirketler bünyelerinde pek çok motorlu kurye barındırdıklarından buralarda da iş bulma imkanı vardır.