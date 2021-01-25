Mosfet nedir ve nasıl ölçüler? Mosfet ölçümü ve çeşitleri hakkında bilgi

Mosfet genel olarak metal oksit yarı iletkenler alan etki transistörü olarak bilinmektedir. Aynı zamanda tüm alan etki transistörleri arasında gelişmiş sistemlerden biri olarak da öne çıkıyor. Özellikle devrelerde birçok farklı göre üstlenmek ile beraber, cihazların sağlıklı bir şekilde çalışmasına fırsat verir. Şimdi gelin beraber mosfetin ne olduğunu öğrenelim ve ölçümleri ile beraber çeşitlerine bakalım.

Mosfet Nedir?

Analog ve dijital devrelerde anahtarlama ile güç dengeleme gerçekleştirmek amacıyla kullanılan sisteme mosfet denmektedir. Mosfetler aynı zamanda bir transistör olarak öne çıkar ve 3 tane bacağı sahiptir. Bu bacakların ise amaca bağlı olarak kendi isimleri bulunur. Bunlar sırası ile gate, drain ve source olarak öne çıkmaktadır. Her biri devre içerisinde farklı noktalara bağlanır ve anahtarlama ile dengeleme olanağı sağlar. Böylece etkin bir transistör sistemi olarak birçok farklı devre içerisinde sağlıklı biçimde kullanılır.

Mosfet Nasıl Ölçülür?

Günümüzde genel olarak multimetrelerde diyot test kademeleri bulunmaktadır. Bu kademeler içerisinde genel olarak üç veya 4V Gerilim verilir. Verilen bu değer ile beraber mosfet tetiklenir. Eğer bu noktada mosfet tetiklenmiyor ise o zaman bu gerilimin altında bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda ölçü aletinin negatif probunu mosfetin source bacağına dokundurmak gerekir.

Daha sonra mosfetin gövdesinden tutmak suretiyle ölçü aletinin pozitif probunu gate bacağına dokundurma sırası gelir. Son olarak ise probun pozitif kısmı drain bacağına dokundurulur ve ölçüm yapılır. Yapılan bu ölçümü sayesinde dengeleme ve anahtarlama istenilen düzeye getirilir. Böylece amaca uygun olarak hazırlanmış olan devreler, elektrik ve elektronik cihazlar kapsamında sağlıklı bir kullanım imkanı vermektedir.

Mosfet Ölçümü

Anahtarlama ve dengeleme konusunda devreler için mosfet ölçümü büyük öneme sahiptir. Özellikle yukarıda verilen yöntem mosfetin sağlamlık kontrolü ile beraber test edilmesi noktasında oldukça etkilidir. Her ne kadar bu yöntemin 0 garanti durumu olmasa bile, oldukça kolay bir uygulama yöntemi olduğunu dile getirmek mümkün. Bu sebepten dolayı sırasıyla mosfet ölçümü esnasında 3 bacağı ilgili noktalara temas ettirilmelidir.

Son olarak ise gate kısmına parmak değdirmek suretiyle deşarj olma durumu ortaya çıkar. Böylece ölçü aleti yüksek okuma göstermek suretiyle değer üzerinden yalıtkanlık gösterir. Bu şekilde mosfet ölçümü birçok farklı alanda kullanılmakta ve devreler için özel bir ayrıcalık sunmaktadır.

Mosfet Çeşitleri Hakkında Bilgi

Dijital ya da analog devrelerde sık kullanılan mosfet, önemli oranda alan etkili bir transistör olarak öne çıkıyor. Amaca ve kullanım alanına bağlı şekilde değişik mosfet çeşidi bulunduğunu söylemek mümkün. Bunlar günümüzde birçok değişik devrede kullanılmakta ve etkin bir anahtarlama ile dengeleme imkanı vermektedir.

- Deplation (Deprasyon, azaltan kanallı) mosfet

- Enhancement (Çoğaltan kanallı) mosfet

Bu şekilde yapısal açıdan 2 farklı çeşit üzerinden mosfet ele alınmaktadır. Her biri kullanım amacı ve alanı açısından farklı devreler üzerinden değerlendirilir. Böylece etkin şekilde anahtarlama ve dengeleme oluşturulmaktadır.

Özellikle hem pozitif hem de negatif yüklerin bağlanması noktasında bu iki mosfet çeşidinden biri etkin şekilde kullanılır. Bu sayede mosfetin bacağına dokundurulan gerilim ile beraber artış ve azalışlar gerçekleşir. Bu da istenilen anahtarlama ve dengeleme üzerinden devrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına olanak tanımaktadır.