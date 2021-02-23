Mors Alfabesi Nedir Ve Ne İşe Yarar? Mors Alfabesi Çevirisi Nasıl Yapılır Ve Nerelerde Kullanılır İle Özellikleri Hakkında Bilgi

Morse alfabesi sayesinde, ilk şifreli telgraf mesajının iletimi 1844'te mümkün oldu. Bugün Morse'da iletişim kurmayı öğrenmek için hala birçok neden var.

Mors Alfabesi Nedir?

Mors alfabesinin nokta ve kısa çizgileri kullanılarak kodlanan ilk telgraf mesajı 175 yıl önce 24 Mayıs 1844 Cuma günü Washington'dan Baltimore'a gönderildi. İnsanlık tarihinde ilk kez iletiler, neredeyse anında uzun mesafelere aktarılabiliyordu. O zamana kadar insanlar yüz yüze konuşmak, davul kullanarak kodlu mesajlar göndermek, duman sinyalleri, bir semafor veya basılı karakterleri okumak zorunda kaldı.

Mors Alfabesi Ne İşe Yarar?

Samuel FB Morse sayesinde, iletişim araçları hızla gelişti ve bunu hızlandırılmış bir biçimde yapmaya devam ediyor. 1832'de elektrikli telgrafı icat etti. Telgraf iletişiminde standart bir kod oluşturması altı yılını daha aldı. 1843'te Birleşik Devletler Kongresi ona başkent ile yakınlardaki Baltimore şehri arasında bir telgraf hattı kurması için 30.000 dolar verdi. Kurulum tamamlandıktan sonra Samuel Morse, uzak mesafe iletişim sisteminin halka açık bir tanıtımını yaptı.

Mors kodunun temel kavramı, alfabenin her harfinin İngilizce olarak kullanıldığı sıklıktır. En yaygın harfler, daha kısa sembollerle temsil edilir. En sık görülen E, bir noktayla sembolize edilir. Buna karşılık, İngilizcede en az kullanılan harf olan Z, başlangıçta çok daha uzun ve daha karmaşık bir sıra ile temsil ediliyordu.

Mors Alfabesi Çevirisi Nasıl Yapılır?

Harflerin kullanım sıklığına atıfta bulunulması, bu aracı çok etkili kılar. Ortak harflerden oluşan basit kelimeler çok hızlı bir şekilde iletilebilir. Daha uzun kelimeler daha fazla zaman alır. İnternet dahil olmak üzere bugün Morse öğrenmenin ve pratik yapmanın birçok yolu var. Acil durumlarda, bazen mevcut tek iletişim yolu budur. Bunun ötesinde, Mors alfabesi ritmi ve akışkanlığıyla başlı başına bir sanattır. Mors koduyla mesaj göndermek ve almak, sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir ve hatta kullanıcıya ulaşan harflerin, kelimelerin ve cümlelerin akışına odaklanırken kullanıcıyı meditasyon durumuna sokabilir.

Kod , açılıp kapatılan kalıcı bir radyo sinyali (sürekli dalga), bir telgraf kablosu aracılığıyla elektriksel bir uyarı, mekanik veya görsel bir sinyal (yanıp sönen ışık) aracılığıyla taşınabilir. Mors kodunun gelişimini yöneten fikir, sık karakterleri az sinyalle kodlamak, diğer yandan daha nadir görülen karakterleri daha uzun diziler üzerinde kodlamaktır. Örneğin, çok yaygın bir harf olan "e", tüm işaretlerin en kısası olan tek bir noktayla kodlanır. Diğer 26 harfin tümü maksimum dört sinyal üzerine kodlanmıştır, sayılar beş sinyal üzerindedir. Daha uzun diziler çok nadir sembollere karşılık gelir

Mors Alfabesi Nerelerde Kullanılır?

Denizcilik endüstrisi, ister gemiden gemiye isterse gemiler ve üsleri arasında olsun, denizdeki gemilerle bu yeni iletişim yöntemini hemen benimsedi. 1910 gibi erken bir tarihte, Amerikan yasaları ulusal sularda çalışan birçok yolcu gemisinin mesaj gönderip almak için kendilerini radyo cihazlarıyla donatmasını gerektiriyordu.

Titanik'in 1912'de batmasından sonra, uluslararası bir anlaşma, belirli gemilerde, mürettebatın bir üyesinin sürekli olarak herhangi bir tehlike mesajını dinlemesi gerektiğini öngördü. Pilotlar ayrıca otomatik seyrüsefer yardım istasyonlarını belirlemek için Mors kodunu kullanır.

Mors Alfabesinin Özellikleri Nelerdir?

Alfabe genellikle nokta ve çizgilerden oluşur. Mors kodu yazmanın gerçekten iyi veya resmi bir yöntemi yoktur. Her şeyden önce bir ses kodudur. Görsel olarak, yazılı Mors kodu aynı satıra yerleştirilmelidir. Mors'u ayırıcı olmadan deşifre etmek çok zordur, bir ayırıcı neredeyse gereklidir, olasılıklar üsteldir. 2 kısa ve uzun karakteri örneğin A ve B gibi başkalarıyla değiştirmek mümkündür. Hatta kod çözücüyü kandırmak için onları ters çevirin.