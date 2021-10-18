Moritanya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Moritanya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Haberin Devamı

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'tur. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Rosso 2- Nema 3- Ayoun El trous 4- Tintane 5- Bababe 6- El Mina 7- Tekane

Moritanya Hangi Kıtada Yer Alır?

Resmi adı Moritanya İslam Cumhuriyeti olan ülke Afrika kıtasında yer alır.

Moritanya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Atlas Okyanusuna kıyısı olan Moritanya Kuzey Yarım Kürede yer almaktadır. Moritanya, güneyinde Gina ve Burkino Faso, doğusunda Mali, kuzeyinde Cezayir ve Batı Sahra ile sınır komşusudur.

Moritanya Hangi Dine Mensup?

Moritanya, İslam dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %85'i Müslümandır.

Moritanya Hangi Dili Konuşuyor?

Moritanya İslam Cumhuriyetinin resmi dili Arapçadır.

Moritanya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Ülkede 1960 yılından bu yana Arap alfabesi kullanılmaktadır.

Haberin Devamı

Moritanya Hangi Takvimi Kullanıyor?

Moritanya'da Celali takvimi kullanılıyor.

Moritanya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Ugiya'dır. Bu para biriminin döviz kodu MRO şeklinde yazılır.