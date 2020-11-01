Morfoloji nedir ve neyi inceler? Morfoloji hakkında kısaca bilgiler

Canlıları ele alan ve onların yapısal özelliklerini inceleyen bilim dalları çok önemlidir. Böylece hastalıklara çare bulmak ya da birçok yeni bilimsel gelişmeler elde edebilmek için pek çok bilim dalı kullanılır. Şimdi bu konudaki morfoloji bilim dalına ele alalım ve ne olduğunu beraber inceleyelim.

Morfoloji Nedir?

Öncelik olarak morfoloji nedir sorusu ile başlayalım. Farklı organizmaların yapısal özelliklerini ve şekillerini inceleyen bilim dalına Morfoloji denmektedir. Tıp dünyasında hastalıkları teşhis etmek amacıyla kullanılan Morfoloji, biyoloji açısından en önemli bilim dallarından biridir. Aynı zamanda belirli bir yapı ya da organın şekil bozukluğu söz konusu olduğu zaman, morfoloji üzerinden inceleme gerçekleştirilir. Bu rahatsızlık ortaya çıkarılır ve buna göre tedavi yöntemleri ele alınır.

Morfoloji aynı zamanda mikroskobik canlıları da ele alır ve inceleme gerçekleştirir. Onların şekil ve yapılarına ele almak suretiyle inceleme gerçekleştirdikten sonra, aralarındaki benzerlik üzerinden çalışmalar sağlar.

Morfoloji Neyi İnceler?

Morfoloji pek çok farklı dış görünüşü ele alarak inceleme gerçekleştirir. Tabii sadece dış görünüş değil aynı zamanda iç görünüş üzerinden de çalışmalar sağlamaktadır. Bu konuda dış görünüş açısından şunları ele almak mümkün;

- Şekil

- Yapı

- Renk

- Desen

- Boyut

Aynı zamanda morfolojik kemik ve organları da ele almak suretiyle dış yapısal olarak inceleme gerçekleştirir. Bu sayede yaşanabilecek olası sağlık sorunları karşısında teşhis üzerinden tedavi imkanı elde edilir. İç morfolojisi iç organları ele alır ve bu konuda şekil ile yapı bakımından inceleme gerçekleştirir.

Ancak burada unutmamamız gereken morfoloji ile fizyolojiyi karıştırmamaktır. Canlıların organ ve yapıların görevlerini inceleyen bilim dalı fizyoloji olarak öne çıkar. Fakat Morfoloji ise görev ya da işlev değil sadece yapıyı ele alır ve inceleme gerçekleştirir. Bu ikisini ayırmak suretiyle morfoloji üzerinden nelerin incelendiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Morfoloji Hakkında Kısaca Bilgiler

Biyolojinin alt bilim dalları arasında morfoloji gelmektedir. Canlıların yapısını ve şeklini inceleme üzerine öne çıkan morfoloji, en küçük yapı taşına sahip canlılar ile en büyük canlara kadar hepsini inceler. Bu doğrultuda hem iç yapısını hem de dış yapısını inceleme görevini üstlenen morfoloji, hayvan ve bitkiler ile beraber aynı zamanda insanlar için de çok önemlidir. Böylece tıp dünyası açısından pek çok hastalık söz konusu olduğunda teşhis noktasında kullanılır.

Özellikle canlılar çok çeşitli olması nedeniyle pek çok farklı bilim dalı oluşmuş durumdadır. Bunlardan biri de morfolojidir ve özellikle canlıların hem iç hem de dış yapısı olarak şekil bakımından inceleme imkanı verir. Böylece canlıların ele alınan dış görünüşü ile beraber kökleri, ekleri ve bunların bağlanmış biçimleri incelemeye alınır. Yani şekil bakımından da herhangi bir organizmanın vücut yapısı bir bütün olarak Morfoloji bilim dalı altında ele alınır.

Morfoloji aynı zamanda birçok farklı bilim dalından faydalanır. Bunlar içerisinde anatomi, doku bilimi, embriyoloji ile beraber hücre bilimi gibi pek çok dal bulunmaktadır. Böylece iç ve dış deneysel olarak ele alınan dış görünüm incelemesi, çok daha bütünsel olarak etkin şekilde gerçekleşebilir. Görüldüğü üzere morfoloji herhangi bir canlının şeklini, görünüşü ve yapısını ele alarak bunlar hakkında inceleme gerçekleştirir.