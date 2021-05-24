Morfin nedir ve ne işe yarar? Morfin kullanım alanları

Morfin, narkotik ağrı kesici çeşitleri arasında yer alan ve oldukça etkili bir ilaçtır.

Morfin Nedir ve Ne İşe Yarar?

Morfin her ne kadar herkes tarafından duyulan bir kelime olsa da, kullanım alanları oldukça merak ediliyor. Ağrı kesici olarak kullanılan bu ilacın, çok güçlü etkileri bulunuyor. Özellikle cerrahi operasyonlar, kanser ağrısı, kalp krizleri ve uzun zaman kronik ağrı yaşamış kişilerin tedavisinde uygulanıyor.

Ağrı sinyalleri vücut içerisinde sinirlerden ilerleyerek beyne iletilir. Uzun süre boyunca kullanım yapılması hem psikolojik hem de fiziksel bağımlılığa yol açıyor. Fakat sadece ağrı hafifletme amacıyla ve doktor kontrolünde kullanılması herhangi bir bağımlılık etkisi yaratmıyor. Morfinin aynı zamanda çok fazla yan etkisi bulunuyor.

Mutluluk, solunum güçlüğü ve denge kaybı gibi durumlar morfinin bazı yan etkileridir. Özellikle morfin kullanımıyla birlikte alkol kullanılması oldukça risklidir. Morfinin tam olarak ne işe yaradığı insanlar tarafından bazı kaynaklarda araştırılabiliyor. Morfin özellikle bazı hastalıklarda kullanılıyor.

Dayanılmaz derecede ağrı oluşturan hastalıkların tedavisinde kullanıldığından, yan etkileri de oldukça fazla olabiliyor. Pek çok kişi morfini duyunca bir an endişe içine girebiliyor. Fakat doktor kontrolünde kullanılması durumunda herhangi bir bağımlılık durumu oluşturmuyor.

Morfin Kullanım Alanları

Morfin bilindiği üzere ağrı kesici olarak kullanılıyor. Fakat tam olarak hangi alanlarda kullanıldığı merak edilen bir konudur. Morfin hem yetişkin bireylere hem de yeni doğan bebeklere ağrı kesici olarak uygulanabiliyor. Hem ağrı kesici etkisi hem de solunum baskılayıcı etkisiyle vücutta oldukça etki gösterir. Morfin sadece ağız yoluyla değil, cilt altı, damar ve makattan da uygulanabilen bir ağrı kesicidir. Morfin kullanım alanları şu şekildedir,

Uzun süre şiddetli ağrılar yaşandığında

Cerrahi operasyon öncesinde ağrıyı azaltmada

Kanser hastalıkları gibi birçok ağır hastalıkta

Akciğer ödemlerinin tedavisinde