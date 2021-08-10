Mor Renk Nasıl Elde Edilir? Guaj, Sulu Ve Pastel Boya İle Açık Ve Kapalı Mor Renk Elde Etme

Kırmızı, mavi ve sarı renkler, renk çemberi içerisinde yer alan ana renkleri oluşturmaktadır. Bu renkler görsel açıdan diğer renklere parçalanamamaktadır veya tamamlayıcı olan parçalara indirgenememektedir. Bahsedilen ana renklerin hepsi birbirinden farklı olmaktadır. Bunun sebebi birbirleri ile herhangi bir ortak unsurlarının bulunmamasıdır. Diğer bütün renkler ise ana renkler olan kırmızı sarı ve mavinin karıştırılması vasıtası ile elde edilmektedir.

Mor Renk Nasıl Elde Edilir?

Önemli renklerden bir tanesi olan mor rengi, kırmızı ile mavi renklerinin karıştırılması ile elde edilmektedir. Kırmızı ve mavi renklerinin bir araya getirilmesi ile mor rengi kolay bir şekilde elde edilmektedir. Bu renk karışımı özellikle de boyalar içerisinde sık sık kullanılmaktadır. Guaj boya, sulu boya ve pastel boya ile resim yapma aşamalarından bu karışımdan yararlanılmaktadır.

Guaj Boyada Mor Renk Nasıl Elde Edilir?

Guaj boya, su ile inceltilerek kullanılmakta olan faka saydam bir yapıya sahip olmayan bir çeşit resim boyası ve bu boya ile resim yapma tekniğinin adına verilmektedir. Guaj boyada pigmentlerin zamk ile karıştırılmasından dolayı boya mevcut olan kâğıdın dokusuna işlememektedir.

Kâğıdın yüzey kısmında bir kat ortaya çıkarmaktadır ve ışığın geçmesini önlemektedir. Guaj boyada mor rengin elde edilmesi için mavi ile kırmızı renklerin palet içerisinde karıştırılması yeterli olmaktadır. Açık bir mor için beyaz, koyu bir mor için is siyah renkler yeterli düzeyde eklenmelidir.

Pastel Boyada Mor Renk Nasıl Elde Edilir?

Pastel boya, toz boyar yapılı olan maddelerin katı bir hamur şekline gelene kadar tebeşir ile ve suyla karıştırılması aracılığı ile elde edilen çizim aracıdır. Kapatıcı niteliği bulunmaktadır. Pastel boya kullanırken de mor renk, kırmızı ve mavi olan pastel boyaların karıştırılması ile edilir. Koyu bir renk alması için siyah ya da daha koyu maviler tercih edilebilmektedir. Açık mor için ise beyaz renk tercih edilmelidir.

Sulu Boyada Mor Renk Nasıl Elde Edilir?

Sulu boya, bir boya çeşidini ve resim tekniğini anlatmakta olan bir terimdir. Sulu boya türlerinde pigmentler su bazlı bir solüsyonun içinde yer almaktadır. Sulu boyada mor rengin elde edilmesi için su yardımı ile mavi ve kırmızı renkler karıştırılır. Açık mor için elde edilen renk su ile inceltilebilir. Bunun dışında beyaz renk de kullanılabilir. Koyu mor için ise siyah tercih edilmektedir.